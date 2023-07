Chuyên gia phân tích nguyên nhân sân bay Vinh bị nứt đường băng

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá ban đầu, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh.

Ngay khi phát hiện tình trạng hư hỏng đường cất hạ cánh, nhận thấy có thể ảnh hưởng đến an toàn bay, Cảng hàng không Vinh đã phát thông báo với lý do an toàn, xin lỗi tới các hành khách để hành khách nắm và chủ động kế hoạch của mình.

Sự cố trên đã khiến hàng loạt chuyến bay của các hãng hàng không đã bị hủy khai thác hoặc chuyển hướng sân bay khác. Đáng chú ý, do sân bay Vinh đóng cửa nên nhiều hành khách nối chuyến tại sân bay Vinh để vào TP.HCM rồi đi Melbourne (Úc) bị ảnh hưởng lịch trình. Hãng hàng không đã bố trí hành khách nối chuyến đi Melbourne di chuyển đường bộ từ Vinh đến Thọ Xuân để bay chuyến Thọ Xuân (Thanh Hóa) đến TP.HCM, đảm bảo kịp giờ bay TP.HCM đi Melbourne.