Cục Hàng không lên tiếng về nguyên nhân xảy ra sự cố tại sân bay Vinh

Liên quan tới việc sân bay quốc tế Vinh (Nghệ An) gặp sự cố khiến cho các chuyến bay không thể hạ cánh, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới sự cố này.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Một số chuyến bay của các hãng hàng không đến Cảng hàng không, sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa.

Nói về nguyên nhân dẫn tới sự cố khiến sân bay Vinh phải tạm dừng đóng cửa, lãnh đạo Cục Hàng Không Việt Nam xác định nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh.

Hình ảnh sự cố tại sân bay Vinh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Vị này cho hay, ngay khi phát hiện tình trạng hư hỏng đường cất hạ cánh, nhận thấy có thể ảnh hưởng đến an toàn bay, Cảng hàng không Vinh phát thông báo với lý do an toàn, xin lỗi tới các hành khách để hành khách nắm và chủ động kế hoạch của mình.

Đồng thời, sân bay Vinh đã thông báo tới Trung tâm thông báo tin tức hàng không để thông báo đóng cửa tạm thời đường cất hạ cánh – Cảng hàng không Vinh từ 10h50 ngày 03/7/2023.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt nam, theo báo cáo của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại sân bay Vinh thực hiện thủ tục đóng cửa tạm thời trong khoảng thời gian 24h để thực hiện công tác khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh theo quy định và huy động đơn vị thi công triển khai ngày công tác trám vá, khắc phục hư hỏng tại đường cất hạ cánh.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ban hành Quyết đóng tạm thời sân bay Vinh do sự cố nứt vỡ, bong bật một phần bề mặt bê tông nhựa đường cất hạ cánh trong khoảng thời gian từ 10h50 ngày 03/7/2023 đến 10h50 ngày 04/7/2023 (giờ địa phương).

Cùng với đó, giám sát việc thi công trám vá, khắc phục hư hỏng tại đường cất hạ cánh để kịp thời kiểm tra các điều kiện thực tế đưa Cảng hàng không Vinh vào khai thác trở lại sau khi hoàn thành thi công.

Cục Hàng không Việt Nam cũng ngay lập tức tổ chức Đoàn công tác do một Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn cùng đại diện các phòng chuyên môn đến Cảng để kiểm tra tình hình hư hỏng và chỉ đạo, đôn đốc việc khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh.

Bên cạnh đó, Cục đã triển khai điều phối các chuyến bay bị ảnh hưởng, cấp phép cho các chuyến bay đột xuất để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố tại Cảng hàng không Vinh.

Đến thời điểm hiện tại, Cảng hàng không Vinh đã triển khai thi công khắc phục hư hỏng. Dự kiến khai thác trở lại từ 6h00 ngày 04/7/2023 (giờ địa phương).

Trước đó, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hời điểm phát hiện sự cố, sân bay đã báo tới Không lưu, Cảng vụ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hãng hàng không có chuyến bay khai thác tại sân bay Vinh tạm dừng hoạt động trong thời gian khắc phục sự cố. Dự kiến, có khoảng 20 chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Ban đầu xác định nguyên nhân do lớp bê tông nhựa bề mặt bị mất kết dính với lớp bê tông xi măng bên dưới, dẫn đến bong bật. Phương án xử lý là cho bóc đi rồi thảm lại một lớp khác, việc này không khó và đây cũng chỉ là hoạt động duy tu sửa chữa thông thường khi lớp bê tông nhựa hư hỏng.