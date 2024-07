Chuyện mới nhất Bình Định vừa trồng thành công hành tím bằng hạt, củ hành to gấp đôi, bất ngờ luôn Ở Bình Định vừa trồng thành công hành tím bằng hạt, củ hành to gấp đôi so với trồng bằng củ

Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV) trụ sở đóng tại tỉnh Bình Định nghiên cứu và xây dựng thành công quy trình nhân giống hành tím bằng hạt giống, bao gồm hai phương pháp chính là nhân giống bằng hạt OP (dòng tự thụ) và nhân giống bằng hạt lai F1...