Sau nhà xe Thành Bưởi, Sở GTVT TP.HCM làm gì với tình trạng xe dù bến cóc?

TP.HCM vất vả xử lý nạn xe dù, bến cóc. Ảnh: L.V

Ông Bùi Hoà An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10 thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô có bổ sung quy định kiểm soát hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch.

Sau thời gian diễn ra dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bắt đầu dần hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, trong quá trình thực tế triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận tải nhận thấy một số nội dung quy định pháp lý chưa đầy đủ để xử lý vấn đề nêu trên.

Theo ông Bùi Hoà An, hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam chưa nâng cấp để trích xuất dữ liệu điểm đầu, điểm cuối trùng lặp của tổng số chuyến của xe trong thời gian một tháng.

Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam) chưa xây dựng và triển khai phần mềm để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch cung cấp nội dung tối thiểu của hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách.

Chưa được quy định rõ là xe ô tô khách của một đơn vị kinh doanh vận tải (không phân biệt biển số xe) hay là từng xe ô tô khách (phân biệt từng biển số xe cụ thể) và số lần lặp đi lặp lại hàng ngày được xác định bao nhiêu lần là vi phạm,...

Chưa có khái niệm hoặc quy định như thế nào là điểm giao dịch đón, trả khách trái phép (bến dù, bến cóc).

Trước thực trạng đó, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu cho UBND TP.HCM văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải để Bộ hướng dẫn thực hiện về công tác kiểm tra, xử lý tình trạng xe ô tô khách đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn TP. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã dự thảo Nghị định điều chỉnh, bổ sung và đang lấy ý kiến góp ý.

Song song đó, Sở Giao thông vận tải cũng tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch chuyên đề về tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Thủ Đức và các quận, huyện có liên quan phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến tình trạng "xe dù, bến cóc", chở quá số người quy định, xe quá tải, điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn, tăng giá vé trái quy định, dừng, đỗ trái phép, chiếm dụng lòng đường và vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông,...;

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành phố kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vận tải theo thẩm quyền. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã phối hợp kiểm tra, xử lý 2.383 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Thực trạng xe dù, bến cóc đã kéo dài nhiều năm mà không xử lý dứt điểm được. Ảnh: Q.N

UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm có tổ chức đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn.

Sở Giao thông vận tải cũng đã đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan phối hợp chỉ đạo kiểm tra và xử lý các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch tổ chức hoạt động như loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh có tổ chức đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn TP.HCM.

Trong năm 2024, Sở đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo xây dựng chương trình thanh tra, lưu ý thanh tra về điều kiện kinh doanh vận tải, kê khai thuế, sử dụng lao động… đối với một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch vi phạm nhiều lần về tốc độ và có tổ chức hoạt động đón trả khách không đúng quy định.