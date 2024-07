Clip NÓNG 24h: Tài xế xe tải cầm tuýp sắt “nói chuyện” với tài xế ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Tài xế xe tải cầm tuýp sắt "nói chuyện" với tài xế xe ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Không được nhường đường, tài xế xe tải cầm tuýp sắt dọa đánh người - Báo Sài Gòn Giải Phóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh người đàn ông lái xe tải đỗ phương tiện giữa đường. Sau đó, người này cầm theo tuýp sắt xuống xe nói chuyện với tài xế xe ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm (TP.HCM).



Clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi của người đàn ông lái xe tải hết sức manh động và mong công an vào cuộc điều tra.

Nhận tin, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng PC08 xác định người đàn ông cầm tuýp sắt là tài xế của Công ty T.N. được công ty giao điều khiển xe ô tô tải biển số: 50H… vào ngày 12/7. Ngày 15/7, CSGT đã mời chủ phương tiện là ông N.V.C. và ông N. lên làm việc.

CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với ông N. về hành vi “đỗ xe ô tô tải trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau” theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, do ông N. có hành vi thiếu văn minh tại nơi công cộng nên CSGT phối hợp bàn giao vụ việc cho Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ra giữa quốc lộ nhận hàng trong đêm, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

Ra giữa QL1 nhận hàng trong đêm, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong. Nguồn: Chuyên trang An toàn giao thông - Báo Giao Thông

Ngày 17/7, đại diện Đội CSGT Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, rạng sáng cùng ngày trên QL1 đoạn qua ngã 4 Thạch Trụ (xã Đức Lân) xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào lúc 1h15 ngày 17/7, tại Km 1086+300, QL1 qua thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, xe ô tô tải BKS 43C-164.65, do ông Nguyễn Quang Phú, 33 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam, điều khiển theo hướng Nam - Bắc, khi đến vị trí trên bất ngờ phát hiện hai người phụ nữ đang đứng giữa đường để khiêng thùng hàng.



Do tình huống bất ngờ và trời có mưa nên xe tải tông trực diện vào họ. Hậu quả, cú tông khiến bà H.T.T., 69 tuổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk GLấp, tỉnh Đắk Nông tử vong tại chỗ. Riêng bà Trần Thị Hạnh, 56 tuổi, trú xã Ba Động, Ba Tơ, Quảng Ngãi bị thương.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe ô tô tải không phát hiện vi phạm.

Ghi nhận qua clip an ninh người dân cung cấp cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn một xe khách dừng trước trụ đèn tín hiệu giao thông nút giao QL1-QL24 thả thùng hàng giữa đường.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT Công an huyện Mộ Đức tiếp cận hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nổ kinh hoàng tại một cơ sở làm đậu phụ ở Thái Nguyên khiến một người tử vong

Nổ lớn tại một cơ sở làm đậu phụ ở Thái Nguyên khiến một người phụ nữ tử vong. Nguồn: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Khoảng 8h30 ngày 17/7, tại một cơ sở sản xuất đậu phụ ở phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ nổ lớn. Nơi xảy ra vụ nổ ở tầng 1, trong căn nhà 3 tầng. Thời điểm phát nổ, trong nhà có 2 mẹ con. Vụ nổ khiến 2 mẹ con và 1 người hàng xóm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người con đã tử vong tại bệnh viện.

Theo ông Hưng, vụ nổ còn gây thiệt hại nặng về tài sản, tầng 1 ngôi nhà nơi phát nổ bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ nổ còn khiến khoảng 7-8 nhà xung quanh bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tạt đầu xe trên đường, xe con bị xe bồn ủi xa chục mét

Tạt đầu xe trên đường, xe con bị xe bồn ủi xa chục mét. Nguồn: OFFB.

Tình huống diễn ra vào sáng 15/7 ở Hải Phòng và được camera hành trình của xe bồn ghi lại. Chiếc xe bồn (có gắn camera hành trình) đang di chuyển trên đường thì chiếc xe con Kia Morning đã lách vào giữa để vượt lên nhưng bị mắc kẹt, dẫn tới tình huống tạt đầu xe bồn và xảy ra va chạm.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều tài xế trên mạng tỏ ra bức xúc.

"Xe nhỏ, động cơ yếu hơn mà lại cố vượt xe bồn ở bên trái trong khi bên phải đang có xe máy thì quá mạo hiểm, tự đưa mình vào thế kẹt", tài khoản Facebook có tên Anh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành viên Bùi Hiếu cũng nêu ý kiến tương tự: "Đường dẫn lên cầu thu hẹp lại, phía trước có 2 xe máy nên ô tô con định lấn làn một chút để vượt xe máy, nhưng chậm quá nên không thoát khỏi xe sau".

"Kiểu vượt như xe con trong clip tôi cũng gặp suốt. Chen lên từ bên phải xong vượt ép xe bên trái phải nhường đường; gặp xe to là sẽ như xe con trong clip thôi", người dùng Facebook có tên Đinh Lê bình luận.

"Xem đi xem lại tôi thấy bác tài xe con đánh lái sang trái đấy, chắc định né xe máy, không ngờ lại huých vào xe bồn rồi mất lái. May là bác lái xe bồn còn kịp phản ứng", tài khoản Minh Long phân tích tình huống.