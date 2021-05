Có 1 tổ bầu cử in sai họ của người ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến trưa nay ngày 23/5/2011 Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được Báo cáo nhanh về tình hình trong ngày bầu cử của 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.



Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cung cấp thông tin cho báo chí (ảnh PV).

Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết: Tính đến 7 giờ sáng, trên phạm vi cả nước, các Tổ bầu cử đã đồng loạt tiến hành Lễ khai mạc bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đảm bảo nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19 và được cử tri đồng tình hưởng ứng tham dự.

Tại một số địa phương tiến hành khai mạc và bỏ phiếu bắt đầu từ 5 giờ-5 giờ 30 phút. Chẳng hạn như: Trà Vinh có 1.021/1.021 Tổ bầu cử tổ chức khai mạc sớm nhất là 5 giờ 30 phút; 116 Tổ bầu cử của Gia Lai khai mạc vào lúc 5 giờ 30 phút. Nhiều khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang được phân công làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử đã tổ chức khai mạc và bỏ phiếu sớm. Ở một số nơi đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí tưng bừng trong ngày bầu cử.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc. Rất động cử tri đã có mặt tại lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên. Dự lễ khai mạc còn có sự tham gia của các cán bộ lão thành Cách mạng, các gia đình có công, người cao tuổi. Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1 xã Thượng Trung, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có cụ Chu Văn Bạo cao tuổi nhất là 96 tuổi. Đắk Lắk, Vĩnh Long, Bình Định, Trà Vinh, Gia Lai, TP. Hà Nội có hơn 20 cử tri trên 100 tuổi, cử tri cao tuổi nhất là 113 tuổi.

Liên quan đến diễn biến của cuộc bầu cử, tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu, Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tính đến thời điểm này có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Ở một số địa phương trong cả nước có tổng số cử tri của tỉnh đã tham gia đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (Điện Biên 85%, Quảng Ninh 84,53%; Quảng Ngãi 81,76%; Cao Bằng 80,3%, Hà Giang có 77,65%, Vĩnh Phúc 71,89%).

Đáng chú ý có một số địa phương có các khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Như Quảng Ngãi có 255 khu vực và 18 xã; Quảng Ninh có 152/1.483 Tổ bầu cử; Cao Bằng có 62/1005 Tổ bầu cử; Điện Biên có 13 xã và 296/2020 Tổ bầu cử, Bình Phước có 40/933 Tổ bầu cử; Trà Vinh có 66/1021 Tổ). Hầu hết các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

"Tại những khu cách ly tập trung Tổ bầu cử đã cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19"- Hội đồng bầu cử quốc gia thông tin.

Tại các khu vực bỏ phiếu, các đơn vị phụ trách công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương triển khai, túc trực 24/24. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho đến 10 giờ sáng nay chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Về những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, theo Hội đồng bầu cử quốc gia, ở tỉnh Hưng Yên (Tổ bầu cử số 5, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Đắk Nông Đơn vị bầu cử số 2, xã Đăk Nang, huyện Krêng Nô), phiếu bầu của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã in không đúng tên đệm với tên trong hồ sơ ứng cử. Còn ở tỉnh Quảng Bình có 1 Tổ bầu cử số 6 đã in sai họ của ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Trước những tình huống phát sinh trên, Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng bầu cử, niêm phong hòm phiếu số phiếu sai sót, lập biên bản và cho in lại phiếu bầu. Hiện nay các Tổ bầu cử đang tiếp tục tổ chức bầu cử theo quy định.