Cô gái nhảy múa quay Tiktok trước máy bay, xác minh danh tính xem xét xử phạt

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay để ghi lại những khoảnh khắc máy bay cất cánh và máy bay đi qua những đám mây.

Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip time-lapse ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu. Nhiều hành khách đặt câu hỏi liệu chiếc điện thoại có gây ảnh hưởng đến an toàn bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hành động này rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ. Điện thoại thông minh không thuộc danh mục đồ vật cấm hoặc nguy hiểm theo phụ lục của Thông tư về an ninh hàng không.

Trong chuyến bay, hành khách chỉ phải tắt hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng, kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cháy nổ.