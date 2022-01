Cô gái ở Hà Nội rủ bạn cùng khu trọ đi bán dâm

Cụ thể, ngày 4/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Tuấn (SN 1997, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "Môi giới mại dâm".

Đối tượng Dương Thị Tuấn. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, cuối tháng 12/2021, Công an huyện Mê Linh tiến hành kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ ở tổ 1, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Mê Linh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm tại 2 phòng nghỉ.

Qua xác minh, Công an huyện Mê Linh đã làm rõ Dương Thị Tuấn là người đứng ra môi giới mại dâm. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã rủ bạn cùng khu nhà trọ đi bán dâm với giá 500.000 đồng một lượt.

Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.