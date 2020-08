Có một ngành học mà 100% sinh viên có việc làm trong 6 tháng sau khi ra trường

Thông tin tuyển sinh ngành Khoa học cây trồng tiên tiến của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khoa học cây trồng là ngành học nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn liên quan đến cây trồng như chọn tạo và nhân giống; kỹ thuật canh tác các loại trồng (cây lúa, cây ăn trái, cây rau màu…); các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng.

Bên cạnh đó, người học có khả năng tạo ra những giống cây trồng mới, tiếp cận những phương pháp, công nghệ hiện đại góp phần tạo ra các sản phẩm cây trồng sạch, an toàn và chất lượng.

Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng tiên tiến của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn của trường đối tác nước ngoài nhằm cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập đẳng cấp quốc tế.

Chương trình được xây dựng từ năm 2006 trên cơ sở phát triển từ chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học California Davis, Hoa Kỳ.



Năm 2018, Khoa học cây trồng tiên tiến là một trong hai chương trình đào tạo đầu tiên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt chuẩn quốc tế AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network).

Nội dung chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng tiên tiến gồm nhóm các môn học cơ sở và chuyên sâu giúp sinh viên vận dụng kiến thức khoa học cơ bản để lý giải quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng; phân tích được mối quan hệ giữa các yếu tố nội tại và ngoại cảnh tác động lên cây trồng; áp dụng các kiến thức về kinh tế học để quản lý, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cây trồng; xây dựng hệ thống quản lý sản xuất cây trồng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Sinh viên ngành Khoa học cây trồng tiên tiến tham gia trao đổi sinh viên tại Nhật Bản.

Theo học ngành này, sinh viên được học tập, nghiên cứu khoa học trong môi trường năng động dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của các giảng viên giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề.

Bên cạnh đó, sinh viên được thực hành, tham quan thực địa về các chủ đề chính trong khoa học cây trồng và xu hướng quốc tế trong sản xuất cây trồng. Trên nền tảng học tập bằng tiếng Anh, sinh viên có khả năng truy cập, sử dụng tài liệu khoa học quốc tế và các hệ thống truy cập mở để tìm hiểu và phân tích các vấn đề về sản xuất cây trồng.

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng đánh giá tính hiệu quả, an toàn và bền vững của các mô hình sản xuất cây trồng; kỹ năng thực hiện các nghiên cứu về khoa học và sản xuất cây trồng; kỹ năng vận dụng tư duy biện luận trong phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Sinh viên ngành Khoa học cây trồng tiên tiến tham gia chương trình Global Leadership Program.

Sinh viên có cơ hội giao lưu với giảng viên và sinh viên nước ngoài thông qua các hoạt động ngoại khóa như: Green it up, nghiên cứu khoa học, start up, tình nguyện… Đây là dịp để các bạn được trao đổi, học tập kiến thức, kỹ năng từ các nền văn hóa đa dạng trên thế giới.

Tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng tiên tiến, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí:

Cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ/Sở Khoa học và Công nghệ…

Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Nhân viên trong các công ty giống cây trồng, công ty phân bón, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, các công ty chăm sóc cây trồng, công ty hoá chất nông nghiệp…

Thực tập sinh làm việc trong các trang trại nông nghiệp ở các nước tiên tiến như Israel, Mỹ, Đức, Úc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Làm chủ doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt.

Sinh viên ngành Khoa học cây trồng tiên tiến tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng khoa học công nghệ

Theo thống kê, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng tiên tiến có việc làm trong 06 tháng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên của ngành nhận được đánh giá cao của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về khả năng làm việc độc lập, năng động, sáng tạo và có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc.

Nếu bạn yêu thích ngành Khoa học cây trồng tiên tiến và mong muốn học tập tại ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử này, hãy nhanh tay đăng ký vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam:

Mã trường Mã nhóm ngành Tổ hợp tuyển sinh Phương thức tuyển sinh HVN HVN01 A00: Toán, Vật lí, Hóa học D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh – Tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + theo quy định của Học viện; – Xét học bạ lớp 11 hoặc lớp 12: Ba môn trong tổ hợp xét tuyển >=18 điểm; – Xét điểm thi THPT quốc gia năm 2020: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin liên hệ: Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939

Website: https://www.vnua.edu.vn/. Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep