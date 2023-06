Nghệ An: Người dân quyên tiền, công an đưa 2 người bị quỵt lương về tận quê hương Nghệ An: Người dân quyên tiền, công an đưa 2 người bị quỵt lương về tận quê hương

Lãnh đạo địa phương xác nhận với phóng viên Dân Việt câu chuyện trên. Cả hai quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vì không có tiền nên hai người phải đi bộ giữa trời nắng nóng để tìm đường về quê nhà.