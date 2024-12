Hàng ngàn người tụ tập tại SVĐ Mỹ Đình, Negav rưng rưng nói lý do trở lại sau loạt scandal

Từ chiều tối 6/12, hàng ngàn người hâm mộ đã tụ tập tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) để gặp gỡ thần tượng ngay trước ngày concert Anh trai say hi diễn ra. Bên cạnh hàng loạt booth chụp ảnh được bố trí để fan check-in, những xe food-truck với nhiều đồ ăn, uống, quà tặng miễn phí cũng được các hội nhóm người hâm mộ chuẩn bị sẵn.

Vũ Thịnh trong vòng vây của người hâm mộ. (Ảnh: VieChanel)

Dù bận rộn với các lịch trình liên tiếp, nhiều nghệ sĩ như Đức Phúc, Huỳnh Huỳnh, Quang Hùng Master D, Anh Tú Atus, Dương Domic đã xuất hiện để gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ. Có thể thấy, đa phần khán giả của Anh trai say hi có tuổi đời từ khoảng 15 - 30. Bên cạnh đó, không ít em thiếu nhi ở lứa tuổi 9 - 13 tuổi cũng được bố mẹ đưa tới khu vực sân vận động Mỹ Đình, nhằm thỏa mãn "cơn sốt" dành cho thần tượng.

Đức Phúc tranh thủ thời gian để gặp gỡ các fan. (Ảnh: VieChanel)

Là người hâm mộ của JSOL, Nguyễn Ngọc Thái (24 tuổi, TP.HCM) cho biết cô đã chi tiền để mua đồ uống và card bo góc để tặng các fan của ca sĩ này, nhằm gắn kết hơn cộng đồng người hâm mộ. "Tôi ra Hà Nội từ ngày 4/12 và vô cùng háo hức chờ đợi ngày concert diễn ra. Thời tiết mùa này tại Thủ đô khá đẹp, phù hợp cho việc thưởng thức một chương trình âm nhạc chất lượng. Dù chỉ mới trở thành fan của JSOL vài tháng, tôi rất hạnh phúc và xúc động khi có thể chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người" - Ngọc Thái chia sẻ với PV Dân Việt.

Negav rưng rưng khi được người hâm mộ chào đón. (Ảnh: Lâm Minh)

Xuất hiện trở lại tại Anh trai say hi sau nhiều ngày "im hơi lặng tiếng" bởi scandal, Negav rưng rưng khi được người hâm mộ chào đón. Anh thổ lộ: "Mọi người chính là lý do để Negav quay lại". Theo ghi nhận của Dân Việt, dù gặp không ít chỉ trích, nam rapper vẫn có số lượng fan không nhỏ. Họ mang theo poster, áo in hình nam ca sĩ, nhiều lần gọi tên Negav khi anh rời đi.

Người hâm mộ Dương Domic tu tập đông đảo tại SVĐ Mỹ Đình. (Ảnh: VietChanel)

Do tập trung đông đúc, hiện trạng chen lấn, xô đẩy đã xảy ra khi các nghệ sĩ xuất hiện. Bên cạnh đó, một số va chạm đáng tiếc đã diễn ra.

Người hâm mộ tập trung tại SVĐ Mỹ Đình tối 6/12. (Clip: Lâm Minh)

Tham gia các sự kiện tại SVĐ Mỹ Đình chiều nay, Hoàng Linh (23 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi tưởng như đang sống trong không gian concert của các nhóm nhạc K-pop trước đây. Đã đến lúc nghệ sĩ Việt được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Dù chủ yếu là các hoạt động trong quy mô FC, hàng nghìn khán giả đã xuất hiện từ rất sớm. Nhiều FC sẵn sàng chi số tiền khủng lên tới cả trăm triệu đồng để chạy các dự án tiếp ứng cho nghệ sĩ Việt".

Concert Anh trai say hi sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 7 và ngày 9/12. Ông Đinh Bá Thành - đại diện ban tổ chức show khẳng định hai đêm diễn dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. Thành tích này sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của BlackPink tại Hà Nội.