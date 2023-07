Vì sao nhiều chỗ BLACKPINK hát đè nhưng 30.000 khán giả phát cuồng, cảm thấy thoả mãn?

Blackpink "cháy" cùng khán giả với một loạt bản hit

Tối 29/7, đêm diễn thuộc world tour "Born Pink" của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sự xuất hiện của 4 cô gái trên sân khấu có lẽ khiến nhiều người hâm mộ "thở phào". Trong một tháng qua, những sóng gió đến từ nhiều phía đã khiến dư luận nhiều lần đặt câu hỏi: Chương trình này liệu sẽ dừng lại hay tiếp tục?

Mỹ Anh (23 tuổi, TP.HCM) đặt chuyến bay tới Hà Nội vào chiều qua (28/7), khi chắc chắn concert diễn ra. Cô vội vã tới sân vận động Mỹ Đình tìm kiếm vé và may mắn tìm được một chiếc vé khu vực gần khán đài với chi phí rẻ hơn dự liệu. "Quá nhiều thông tin khiến tôi không dám huỷ công việc và tới Hà Nội quá sớm. Tôi sợ concert của Blackpink không thể diễn ra sẽ khiến chuyến đi của mình trở nên vô nghĩa. May mắn là mọi thứ cuối cùng đã ổn".

Nhóm nhạc Blackpink tại concert tối qua (29/7). (Ảnh: Somewhere in Hanoi)

Trái ngược với những đồn đoán, SVĐ Mỹ Đình phủ kín gần hết chỗ ngồi, trừ một số vị trí tại khu vực VIP. Số lượng khán giả ước tính lên tới gần 30.000 người, trong đó đa phần là những bạn trẻ có độ tuổi từ 15 - 25 tuổi. Người hâm mộ Blackpink tới từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số fan từ Trung Quốc, Singapore cũng tới Việt Nam tham dự.

Đúng 19h50, Blackpink xuất hiện cùng màn pháo hoa chào đón. Họ thể hiện một loạt bản "hit" gắn với tên tuổi của nhóm nhạc: Lovesick Girl, Don't Know What to Do, Kill This Love... Các ca khúc solo của từng thành viên như Flower (Jisoo), Lalisa (Lisa), On the ground (Rose), You and Me (Jennie)... cũng được trình diễn xen giữa các tiết mục nhóm, tạo màu sắc khác nhau cho chương trình. Như thường lệ, các thành viên khoe vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, khả năng vũ đạo và phong cách trình diễn máu lửa.

Các cô gái BlackPink nắm tay nhau nhảy khiến fan không thể đứng yên. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trong lần đầu tiên diễn ở Việt Nam, nhóm nhạc Hàn Quốc có nhiều hành động "lấy lòng" người hâm mộ. Rosé và Lisa nói may mắn khi trời đổ mưa trước show nhưng đã tạnh, hạnh phúc khi fan cổ vũ nhiệt tình. Blackpink cũng học nói một loạt câu tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam"; "Tôi yêu các bạn"; "Các bạn có khoẻ không"; "Hãy hét lên đi...".

Blackpink chinh phục khán giả với hàng loạt bản hit. (Clip: Yên Fong)

Ở phần giao lưu tiếp theo, Jennie cùng Jisoo nhảy ca khúc See Tình - bản hit của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Sự lúng túng, dễ thương của các cô gái khiến sân vận động Mỹ Đình "dậy sóng". Sau đó, Blackpink cũng tiếp tục chinh phục người hâm mộ khi đội nón lá thể hiện các tiết mục trình diễn cuối cùng.

Âm thanh chất lượng, vẻ ngoài mãn nhãn

Với phần sân khấu không quá phức tạp, concert Blackpink làm nóng không khí bằng các hiệu ứng khói, bắn pháo hoa. Chương trình có điểm cộng lớn ở phần âm nhanh, khi vượt trội hơn hẳn nhiều buổi trình diễn hoặc festival âm nhạc tại Việt Nam trước đó. Dù ở vị trí nào của sân vận động, người nghe vẫn cảm nhận rõ ràng và "đã tai" các phần trình diễn của đêm nhạc. Đây cũng là thế mạnh thường thấy trong các concert của YG Entertainment (đơn vị chủ quản của nhóm nhạc Blackpink) - một công ty giải trí rất chú trọng tới chất lượng âm thanh.

Rose (Blackpink) đội nón lá trong đêm concert tại Hà Nội. (Ảnh: K Crush)

Blackpink cho thấy khả năng trình diễn lôi cuốn, với phần hát khá tốt, đặc biệt là giọng ca chính Rose. Tại một số phần trình diễn, có thể thấy nhóm vẫn hát đè lên nền nhạc như cách các thần tượng Hàn Quốc thường trình diễn. Tuy nhiên, nhìn chung chương trình ít hạt sạn, các cô gái giao lưu khéo léo và thu hút.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, cô đã có một đêm tuyệt vời khi tận hưởng không gian âm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình: "Tôi không phải là người thực sự hâm mộ nhóm nhạc Blackpink, có thể gọi là một fan phong trào. Tuy vậy, tôi rất vui khi nhóm nhạc tới Việt Nam và được cùng bạn bè thưởng thức bữa tiệc âm nhạc này. Tôi hy vọng, sau sự xuất hiện của Blackpink, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ quốc tế trong thời gian tới".

Hoa hậu Ngọc Hân tại concert của nhóm nhạc Blackpink. (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, Đan Thanh (Hà Nội) thổ lộ: "Dù đã xem các MV, màn trình diễn của Blackpink rất nhiều lần, việc được xem concert Blackpink trên sân khấu trực tiếp khiến em rất xúc động. Ngay từ khi biết tin nhóm nhạc tới Việt Nam, em đã "mất ăn, mất ngủ". Hôm nay thực sự là bữa tiệc dành cho em và các bạn". Hồng Nhung (Đà Nẵng) cho biết: "Concert lần này hay hơn đêm diễn tại Thái Lan. Người hâm mộ Việt Nam rất tuyệt vời".

Blackpink một lần nữa chứng tỏ sự ảnh hưởng mạnh mẽ của họ tại Việt Nam, cũng như thành công của nền âm nhạc K-pop, với biển lightstick màu hồng không ngừng được đưa lên trong đêm diễn. Những tín hiệu tích cực từ đêm diễn đầu tiên cũng khiến thị trường vé concert nóng trở lại, với hàng loạt bài đăng tìm kiếm vé đêm diễn thứ hai trên các diễn đàn. Tối nay (30/7), nhóm nhạc sẽ có show diễn thứ 2, cũng là cuối cùng tại Việt Nam, trước khi trở lại Hàn Quốc.