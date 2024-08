Công an Bắt đối tượng trộm nắp cống trên đường phố đem bán phế liệu Bắt đối tượng trộm nắp cống trên đường phố đem bán phế liệu

Ngày 19/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an thị xã La Gi đã bắt tạm giam đối tượng L.N.T (SN 1989, trú phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước để xử lý theo quy định pháp luật.