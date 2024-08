Công an bắt giữ nhiều tàu "cát tặc" trên sông Đà

Video: Lực lượng công an ập vào bắt giữ tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Đà. Nguồn: Cục CSGT.

Ngày 27/8, thông tin từ cục Cảnh sát giao thông cho biết, Tổ công tác do Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông) chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, thành phố Hà Nội và Công an huyện Ba Vì vừa kiểm tra, phát hiện 4 tàu đang hút cát trái phép trên sông Đà.

Cụ thể, Tổ công tác phát hiện phương tiện thủy số VP-23xx đang hút cát trực tiếp từ lòng sông Đà khu vực giáp ranh gữa tỉnh Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội bơm vào các khoang chứa của tàu chở gắn biển số TH-14xx có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng Công an đã yêu cầu các thuyền viên trên phương tiện dừng ngay hoạt động, neo đậu tàu an toàn và làm việc với Tổ công tác.

Lực lượng công an kiểm tra tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Đà. Ảnh: Cục CSGT.

Qua kiểm tra, trên phương tiện có 3 người, trong đó ông V.V.T. là người đại diện phương tiện. Ông T. không xuất trình được giấy tờ phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của toàn bộ thuyền viên trên tàu; không xuất trình được giấy phép khai thác cát do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Kiểm tra phương tiện tàu chở TH-14xx có khoảng 192m3 cát được bơm từ tàu VP-23xx. Những người trên tàu này chỉ xuất trình được chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa; chứng chỉ chuyên môn thợ máy; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa có hiệu lực đến ngày 13-6-2024 (đã hết hiệu lực); không xuất trình được giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát trên phương tiện.

Cũng tại khu vực trên, Tổ công tác đã kiểm tra phương tiện thủy gắn số đăng kiểm VR16037xxx đang hút cát trực tiếp từ lòng sông Đà lên 2 khoang chứa của tàu.

Tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện có 2 người. Phương tiện này không kẻ, gắn biển số, hai bên mạn mỗi bên có gắn 1 hệ thống bơm hút cát gồm ống hút, ống rồng, sên hút và máy phát (tạo thành một hệ thống hút) ở hai bên mạn tàu. Khoang chứa lúc này đã có 220m3 cát. Quá trình kiểm tra, thuyền viên làm việc trên phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác phát hiện phương tiện thủy không kẻ, gắn biển số đang hút cát trực tiếp từ lòng sông Đà lên bơm vào các khoang chứa của tàu chở gắn biển số VP-15xx.

Trên phương tiện có 3 người, trong đó ông A.V.H. là người đại diện và là quản lý trên tàu. Trong số giấy tờ ông H. cung cấp có bản photo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa tàu hút, số đăng ký PT-26xx đã hết hiệu lực.

Ngoài ra toàn bộ thuyền viên làm việc trên phương tiện không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn làm việc trên phương tiện thủy nội địa theo quy định.

Kiểm tra phương tiện tàu chở biển số VP-15xx, trên phương tiện có 2 người và khoảng 80m3 cát (được bơm từ tàu hút có biển số đăng ký PT-26xx).

Đại diện phương tiện là ông B.V.T. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát trên phương tiện; không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện theo quy định; toàn bộ thuyền viên làm việc trên phương tiện không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn làm việc trên phương tiện thủy nội địa theo quy định.

Để phục vụ công tác xác minh xử lý vụ việc theo quy định, Tổ công tác đã mời các đơn vị chức năng xác định tọa độ khai thác cát của các phương tiện, bước đầu xác định tọa độ thuộc địa giới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Vì vậy, Thủy đoàn I đã giao toàn bộ phương tiện, hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Ba Vì tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.