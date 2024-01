Liên quan đến vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương, để rộng đường dư luận, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với Công an tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ phía đơn vị này, sau khi nhận thông tin từ Báo Dân Việt, Công an tỉnh Nghệ An đã giao Công an thị xã Cửa Lò kiểm tra, xác minh và trả lời.

Chiều 4/1/2024, trao đổi với phóng viên, Thượng Tá Vi Văn Giang - Trưởng Công an thị xã Cửa Lò cho biết, đơn vị đang khai thác thêm thông tin xung quanh vụ việc này.

"Tôi vừa yêu cầu bộ phận an ninh tiếp tục làm việc, xác minh. Có kết quả, phía Công an sẽ thông tin với quý báo", vị Trưởng Công an thị xã Cửa Lò khẳng định.

Trước đó, chiều 3/1, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh VP UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phản ánh về việc rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương.

Cụ thể, theo ông Đặng Thanh Tùng, sau khi nắm được nội dung sự việc, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh nội dung báo phản ánh và làm việc với phóng viên theo đúng quy định.

Ngày 30/11/2023, Báo điện tử Dân Việt có bài viết "Xác minh đối tượng rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An)" phản ánh sự việc xuất hiện tờ rơi nói xấu nhiều lãnh đạo, cán bộ địa phương này.

Ngay sau đó, ngày 10/12, Báo tiếp tục có bài viết "Diễn biến mới vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An)".

Bài viết nêu rõ, liên quan đến vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương, ông Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò thông tin rằng, báo cáo bước đầu từ cơ quan công an đã thu thập và xác định một số đặc điểm, thông tin của người nghi rải tờ rơi.

Thông tin với phóng viên Dân Việt, ông Lê Thanh Long cho biết, Thị Ủy đã cử tổ công tác mời ông T.M.L lên làm việc. Ảnh chụp Thị ủy Cửa Lò. Ảnh: Hồng Nhân.

"Anh L cho rằng, tối hôm đó anh đi ra khách sạn của con gái, sau đó quay về trong đêm nên chiếc xe xuất hiện trong khung giờ đó (khung giờ rải tờ rơi (tối 31/7) - PV)", ông Long cho biết.

Để rộng đường dư luận, Dân Việt đã liên với ông T.M.L - người được nhắc tên liên quan đến vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương.

Ông L xác nhận, ông đã báo cáo Thường trực Thị Ủy và trực tiếp làm việc với tổ công tác (do ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phụ trách - PV) liên quan đến vụ việc trên.

"Tôi không hề mẫu thuẫn gì với cán bộ phường mới. Bởi vì thế này, tôi có con gái út làm doanh nghiệp, kinh doanh khách sạn. Trong mùa du lịch, hầu như đêm nào tôi cũng ra hỗ trợ con gái. Đêm đó, như thường lệ, tôi đi xe ra rồi về. Không ngờ thời điểm đó là trùng với việc ông nào thả tờ rơi, thế nên các vị mới đem vào trong danh sách", ông L cho biết.