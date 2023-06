Công an đang truy tìm những thanh niên cầm mã tấu chém người dã man trên đường

Chém người dan man trên đường

Trước đó vào khoảng 18h ngày 4/6, anh N.T.T (34 tuổi, ngụ thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) đến nhà người quen trên địa bàn thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc chơi.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu... Ảnh: DP

Sau đó, anh N.T.T điều khiển xe máy ra tiệm tạp hoá cách nhà người quen khoảng 1km để mua kem về ăn. Trên đường về thì bất ngờ bị 2 thanh niên chưa rõ tung tích rượt theo sau, ép ngã xe rồi rồi dùng mã tấu chém vào anh N.T.T.

Dù anh đã bỏ chạy nhưng 2 thanh niên cầm mã tấu vẫn hung hãn chém nhiều nhát vào lưng, tay của anh T. rồi bỏ đi. Sau đó, anh N.N.T. bò vào nhà dân gần đó kêu cứu rồi ngã gục xuống. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo anh N.N.T., anh không biết những thanh niên này và cũng không mâu thuẫn gì với họ...

Nhận được tin báo, công an xã và Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Truy nã đối tượng dùng gậy sắt đánh chấn thương sọ não người khác

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an Bình Thuận cũng tiếp tục phát Quyết định truy nã Dương Văn Long (52 tuổi, quê quán Nghệ An, thường trú phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM) về hành vi cố ý gây thương tích.

Dương Văn Long có đặc điểm cao 1,7m; da trắng, tóc cắt ngắn để một mái, sống mũi thẳng, lông mày rậm. Tháng 2/2023, Dương Văn Long bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo quyết định của PC02 Công an tỉnh, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho PC02 Công an tỉnh địa chỉ 347, Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết hoặc liên hệ điều tra viên Trần Hữu Nam qua số điện thoại 0913899710.

Công an Bình Thuận thông báo truy nã Dương Văn Long. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9 giờ ngày 6/4/2009, anh Trần Ngọc Trinh (SN 1978, ngụ Phan Thiết) vào thị xã La Gi gặp một số bạn bè ở một quán cà phê để hẹn nhau khảo sát nuôi tôm. Tại cuộc bàn bạc này, Dương Văn Long có đi ngang qua bàn của nhóm anh Trinh nhưng không nói gì.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm anh Trinh đi bộ vào khu vực hồ tôm Cam Bình (La Gi) thì bất ngờ từ một bụi cây, Long lao ra cầm gậy sắt đánh vào đầu anh Trinh rồi bỏ trốn. Theo kết quả giám định tỉ lệ thương tật, nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật đến hơn 52%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi ra quyết định khởi tố Long và sau đó Long đã bỏ trốn đến nay.