Hàng chục cán bộ Công an Hà Nội được thăng hàm trước niên hạn 1 năm

Cụ thể, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội vừa chủ trì buổi lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an TP.Hà Nội năm 2023.

Người đứng đầu Công an TP.Hà Nội chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Đồng thời, đặc biệt chúc mừng tới 29 cán bộ lập thành tích xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá và trung tá, thiếu tá trước niên hạn 1 năm.

Trong niên hạn vừa qua, các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong Công an TP.Hà Nội đều nỗ lực rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vinh dự đón nhận quyết định thăng cấp bậc hàm đúng niên hạn.

Đặc biệt, cũng trong đợt này, có 6 cán bộ lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 12 cán bộ vinh dự được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân", đã được Bộ Công an xem xét thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước thời hạn 1 năm.

Công an Hà Nội có 29 cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá và trung tá, thiếu tá trước niên hạn 1 năm. Ảnh: CACC

Theo Công an TP.Hà Nội, điểm mới của việc tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm nay là ngoài việc Công an thành phố công bố các cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá, trung tá được trao ngày hôm nay, còn lại thăng cấp bậc hàm từ trung tá trở xuống, Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo phân cấp ủy quyền cho thủ trưởng 67 đơn vị thuộc Công an thành phố tổ chức lễ công bố quyết định, để 100% cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được lãnh đạo đơn vị trao quyết định thăng cấp, nâng lương, thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân Thủ đô giao phó; tập trung cao độ để thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Công an thành phố giao, theo đúng các quy trình, quy định của Bộ và đặc biệt là quyết tâm cao trong việc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố trước ngày 30/6/2023.

Trong số các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 có ông Trần Văn Hóa – Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm. Ông Hóa được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

Năm 2023, Công an TP.Hà Nội căn cứ các quy định và hướng dẫn của Bộ Công an; qua rà soát, có 6.504 cán bộ đến niên hạn xét thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Trong đó, có 5.768 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đã được cấp có thẩm quyền ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương.

Có 52 cán bộ là trưởng, phó các phòng, công an các quận, huyện, thị xã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023, trong đó, thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an có 25 cán bộ, gồm 19 người được thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá, 6 người được thăng cấp bậc hàm trung tá, thiếu tá trước thời hạn 1 năm. Còn lại có 5.743 cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an TP.Hà Nội.