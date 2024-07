Công an huyện Thường Tín xử phạt nhiều trường hợp vi phạm phòng cháy chữa cháy

Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, tình hình tôn giáo và an ninh nông thôn ổn định.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 18 vụ cháy nổ (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2023) làm 3 người chết, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Công an huyện đã kiểm tra 532 cơ sở liên quan đến phòng cháy chữa cháy, xử phạt hành chính 98 trường hợp, thu nộp ngân sách 385,6 triệu đồng…

6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 73 vụ liên quan đến tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, trong đó phạm pháp hình sự 64 vụ, tệ nạn xã hội 9 vụ.

Công an huyện Thường Tín kiểm tra công tác PCCC tại làng nghề xã Tiền Phong. Ảnh: Công Tâm.

Ngoài ra, công an huyện đã điều tra, phát hiện 32 vụ 48 đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy. Đồng thời, qua điều tra còn phát hiện 34 vụ với 36 đối tượng tội phạm về kinh tế, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Công an huyện còn điều tra phát hiện 116 vụ với 116 đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường.

Cũng trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thường Tín xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, trong đó 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 14 người bị thương, tăng 6 vụ so với cùng kỳ. 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 6 người chết, tăng 2 vụ, tăng 5 người chết so với cùng kỳ năm 2023.