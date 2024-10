Công an Kiên Giang bắt giám đốc công ty ở An Giang chiếm đoạt tài sản 48 tỷ đồng Công an Kiên Giang bắt giám đốc công ty ở An Giang chiếm đoạt tài sản 48 tỷ đồng

Chiều 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt, khám xét đối tượng Nguyễn Quan Nhựt (43 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".