8.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh của An Giang đạt doanh thu tới 25.168 tỷ đồng

Sáng 10/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, lần thứ XX, giai đoạn 2022-2024. Ông Hồ Văn Mừng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội còn có ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư 11 huyện, thị trong tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và đặc biệt là 304 nông dân tiêu biểu về dự đại hội. Đại biểu tham dự Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, lần thứ XX, giai đoạn 2022-2024. Ảnh: Hồng Cẩm Lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực Theo ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là diễn đàn để các đại biểu giao lưu, chia sẻ và học hỏi cách làm hay, kinh nghiệm quý, mô hình tốt ở các địa phương. Đặc biệt là tăng cường mối liên kết hợp tác giữa những hộ sản xuất kinh doanh giỏi với nhau để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của hàng hóa nông sản trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm Đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại An Giang tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia. Bình quân hàng năm, số lượng nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 82.000 hộ/169.000 hộ nông dân (chiếm 48,52%). Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh hàng năm đạt trên 8.000 hộ/năm, chiếm 10,4% tổng số hộ nông dân giỏi 3 cấp. Tổng doanh thu nông dân giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2024 đạt trên 25.168 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ có trên 14.000 hộ nông dân giỏi, doanh thu trên 1 tỷ đồng có trên 8.000 hộ nông dân giỏi. Riêng năm 2024, tổng doanh thu của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là trên 8.100 tỷ đồng, doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng có trên 4.500 hộ nông dân giỏi, doanh thu trên 1 tỷ đồng có 3.100 hộ nông dân giỏi. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 4 cá nhân. Ảnh: Hồng Cẩm Đặc biệt, với 304 đại biểu về dự đại hội lần này, có tổng doanh thu trên 560 tỷ đồng và lợi nhuận trên 80 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi về dự đại hội có doanh thu trên 1,8 tỷ đồng. Điển hình như nông dân Nguyễn Đức Nhuận (TP.Long Xuyên) với doanh thu trên 58 tỷ đồng/năm; nông dân Bùi Thị Thu Hoa (TP.Long Xuyên) đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm; nông dân Nguyễn Thái Bình (huyện Phú Tân) với doanh thu trên 6 tỷ đồng/năm; nông dân Trần Văn Thành (huyện Châu Phú) đạt doanh thu trên 8,5 tỷ đồng/năm; nông dân Nguyễn Thành An (huyện Tri Tôn đạt doanh) thu trên 9,6 tỷ đồng/năm; nông dân Lê Thanh Lâm (huyện An Phú) doanh thu trên 6,6 tỷ đồng/năm; nông dân Bùi Văn Cường (huyện Thoại Sơn) đạt doanh thu trên 7 tỷ đồng… Qua phong trào đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thông qua các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong 2 năm qua các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động tư vấn, hướng dẫn thành lập được 534 tổ hợp tác, với 16.667 thành viên, vận động thành lập được 16 hợp tác xã nông nghiệp, tính đến nay toàn tỉnh có 220 HTX nông nghiệp - thủy sản… Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 94 nông dân tiêu biểu. Ảnh: Hồng Cẩm Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tính đến tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh có 135 sản phẩm đạt chứng nhận "Sản phẩm OCOP" từ 3 sao trở lên. Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, biểu dương những điển hình tiêu biểu là những đại biểu ưu tú về dự đại hội.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển và lan tỏa hơn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp Hội, hội viên và nông dân trong tỉnh cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy An Giang. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, tỉnh và Hội Nông dân, trong đó chú trọng phát triển bền vững phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn. Chủ động phối hợp với các ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản; sản phẩm OCOP đối với các loại nông, thủy sản của An Giang; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết với các hệ thống siêu thị, các chợ đầu mối, mở rộng thị trường... Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của nông dân. Ảnh: Hồng Cẩm Ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, các cấp hội cần tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đây là hạt nhân đi đầu trong chương trình cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa. Ứng dụng mạnh khoa học, công nghệ, nhất là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Là lực lượng nòng cốt trong phát triển các mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác,…) Để phong trào ngày càng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân để tổ chức triển khai và vận động nông dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nông thôn. Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của nông dân. Ảnh: Hồng Cẩm Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày chuyển đổi số của Agribank Chi nhánh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm Hội Nông dân cần tiếp tục tham mưu các giải pháp hỗ trợ nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tăng cường tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn... Tại Đại hội, Hội Nông dân An Giang đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2024-2026. Nhân dịp Đại hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 4 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"; UBND tỉnh đã xét khen thưởng 94 bằng khen và Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 210 đại biểu. Tham khảo thêm Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dự Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An Giang

