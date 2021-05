Công an Lai Châu phá chuyên án thu 30 bánh Heroin

Đối tượng Sùng A Hồ và tang vật thu được.

Vào hồi 22h, ngày 4/5/2021 tại khu vực bản Chiềng Chăn 3, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công, cán bộ cảnh sát Giao thông và công an huyện Sìn Hồ, phá thành công chuyên án 421H. Lực lượng chức năng đã bắt hai đối tượng gồm Sùng A Hồ, sinh năm 1991, trú tại bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Vàng A Vừ, sinh năm 1997, trú tại bản Thẳm Tọ, xã Xuân Lao, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên. Các đối tượng bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 30 bánh Hê rô in, với khối lượng trên 10kg.

Ban chuyên án cùng các đối tượng phạm tội và tang vật thu được tại cơ quan điều tra.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đây là thành công của đợt trấn át các loại tội phạm, lập thành tích xuất sắc chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thưởng nóng cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Thành công của chuyên án này là động lực để lực lượng công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung củng cố tài liệu xử lý nghiêm các đối tượng bắt giữ trong chuyên án. Đồng thời tập trung điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhân thành công bước đầu của chuyên án 421H, Giám đốc Công an đã thưởng nóng cho các đơn vị tham gia chuyên án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.