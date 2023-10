Công an Nam Từ Liêm (Hà Nội) vào cuộc xử lý chợ tự phát sau phản ánh của Dân Việt

Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm có văn bản số 2734/CANTL - CSGT,TT gửi Báo điện tử Dân Việt do Phó Trưởng Công an quận Đinh Phúc Thành ký.

Văn bản thông tin về việc giải quyết thông tin phản ánh vi phạm TTĐT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, ngày 11/9/2023, Báo Dân Việt đăng bài "Chợ tự phát chiếm dụng lòng lề đường, tiểu thương vô tư giết mổ gia cầm, đốt lửa trên vỉa hè" phản ánh khu vực vỉa hè trên phố Đỗ Xuân Hợp (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) trở thành nơi buôn bán tự phát gây mất trật tự an ninh đô thị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã giao cho đội CSGT, TT phối hợp với công an phường Mỹ Đình 1 xác minh thông tin phản ánh.

"Kết qua cho thấy, khu vực vỉa hè trên phố Đỗ Xuân Hợp ghi nhận có tình trạng tiểu thương bày bán rau củ quả, gia súc, gia cầm...

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 50 trường hợp bán hàng rong, 2 trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ phương tiện, 8 trường hợp để xe máy sai quy định ra quyết định phạt tiền 13,7 triệu đồng, tiến hành tháo dỡ 30 mục các loại mái che, mái vảy các loại.

Sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh tình trạng buôn bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đổ chất thải gây mất vệ sinh môi trường tại khu chợ tạm Tân Mỹ, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc xử lý và có văn bản phản hồi.

Đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự văn minh đô thị không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nên kinh doanh buôn bán nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", văn bản viết.

Nội dung văn bản cũng thông tin thêm, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với trạm thú y quận kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực thú y của các hộ kinh doanh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh thú y môi trường.

Để giải quyết triệt để tình trạng chợ tự phát hoạt động tại phố Đỗ Xuân Hợp, UBND các phường xây dựng kế hoạch giải tỏa xử lý chợ tạm trên địa bàn, dựng barie ngăn cách khu vực vỉa hè để các hộ kinh doanh không tiếp tục lấn chiếm, xây dựng đề án thành lập trận dân sinh, đảm bảo sự hoạt động có ban quản lý của chính quyền địa phương.