Công an quận Thanh Xuân xây dựng kế hoạch riêng để kiểm tra PCCC tại các chung cư

Theo Công an quận Thanh Xuân, thông qua công tác kết hợp đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC các địa bàn, cơ sở, Công an quận Thanh Xuân đặc biệt quan tâm, chú trọng quá trình kiểm tra, theo dõi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư, nhà cao tầng.



Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Thanh Xuân làm việc với Ban quản lý tòa nhà chung cư thuộc địa bàn. Ảnh: Công an quận Thanh Xuân.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, nhiều chung cư cao tầng có lắp đặt hệ thống PCCC nhưng công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng còn mang tính hình thức. Vì vậy, tại nhiều công trình dù được trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC nhưng khi xảy ra sự cố lại không sử dụng được.

Sau quá trình kiểm tra thực tiễn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Thanh Xuân đã xây dựng kế hoạch kiểm tra riêng đối với loại hình cơ sở chung cư, nhà cao tầng.

Nội dung chính trong kế hoạch nêu rõ cần tập trung đến chủ thể, các sai phạm liên quan tới chất lượng thiết bị PCCC tại chung cư, nhà cao tầng thường gặp.

Căn cứ từ nội dung xây dựng kế hoạch kiểm tra, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Thanh Xuân đã chia làm nhiều đoàn hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp.

Các tổ hướng dẫn, kiểm tra làm việc với Ban quản lý các chung cư, toà nhà cao tầng về vai trò của công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu chung cư, nhà cao tầng, kiểm tra hệ thống giao thông, phương tiện chữa cháy và lực lượng PCCC tại chỗ.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra năng lực xử lý của lực lượng PCCC cơ sở thông qua những tình huống giả định, tổ chức cho lực lượng cơ sở triển khai lăn vòi chữa cháy từ hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường của chung cư.

Từ đó giúp lực lượng PCCC cơ sở trang bị thêm kỹ năng, kiến thức, kịp thời ứng phó, xử lý những tình huống cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Thanh Xuân tổ chức nhóm cán bộ, chiến sĩ đến từng các gian hàng, từng căn hộ tại các chung cư, nhà cao tầng phát cẩm nang PCCC trong gia đình, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCCC cho các hộ cư dân sinh sống, làm việc tại khu chung cư, nhà cao tầng.