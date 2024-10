Công an tỉnh Bình Thuận mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh Công an tỉnh Bình Thuận mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Ngày 3/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024.