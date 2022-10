Tráo tiền tinh vi

Theo Công an TP.Phan Thiết, tối 21/10, Đội Hình sự Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tráo tiền.

Đó là Nguyễn Văn Lợi (SN 1965, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Trần Kim Hồng (SN 1965, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nguyễn Văn Lợi, SN 1965, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 21/10, cả 2 đối tượng này đến một tiệm tạp hóa ở khu vực ngã 2, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam để mua một chiếc bánh với giá 10.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Chủ tiệm tạp hóa đã trả lại số tiền 190.000 đồng. Lợi dụng lúc chủ quán không để ý, Lợi đã nhanh tay bỏ tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng vào túi rồi nói với chủ tiệm là trả lại tiền thiếu 100.000 đồng. Chủ tiệm tạp hóa sau đó đã đưa tiếp 100.000 đồng.

Sau khi đối tượng đi thì chủ tiệm mới nhớ ra trên mạng xã hội đang cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng hình thức tráo tiền.

Chủ tiệm tạp hóa cũng nhận ra người đàn ông có đặc điểm giống với người đàn ông trên mạng xã hội nên đã nói em trai đuổi theo được khoảng 200m thì phát hiện người đàn ông đang dừng bên đường nên đã đến rút chìa khóa xe và báo cho lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Trần Kim Hồng, SN 1965, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: CACC

Tráo tiền trót lọt 5 vụ

Sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã báo cho Công an TP.Phan Thiết đến phối hợp điều tra và di lý 2 đối tượng về Công an TP.Phan Thiết. Tại đây, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ lừa đảo với hình thức tương tự trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Hiện, Công an TP.Phan Thiết đã mời những người bị 2 đối tượng này lừa đảo lên làm việc. Đồng thời, Công an TP.Phan Thiết kêu gọi những ai từng bị 2 đối tượng này lừa đảo xin liên hệ SĐT: 0982062113 hoặc đến trực tiếp đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Phan Thiết, số 28, đường Nguyễn Hội, TP.Phan Thiết để trình báo.