Công an TP.HCM đình chỉ 11 cơ sở kinh doanh vi phạm an toàn PCCC

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự.

Thượng tá Trần Xuân Phương – Phó Trưởng công an TP.Thủ Đức, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra, hướng dẫn, nhận xét về đảm bảo an toàn PCCC cho chủ cơ sở. Ảnh: CACC

Trước đó, công an các đơn vị, địa phương thuộc công an TP.HCM đã tiến hành tổng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở tính chất hoạt động tương tự trên địa bàn TP.HCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều cơ sở vi phạm an toàn PCCC. Trong đó, công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành đình chỉ hoạt động 11 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động 50 cơ sở và có 83 cơ sở có đơn xin tạm ngưng hoạt động.

Trong 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có 7 cơ sở vi phạm an ninh trật tự và 4 cơ sở vi phạm về PCCC (gồm: 1 cơ sở ở quận 1; 5 cơ sở ở quận 8; 1 cơ sở ở quận 10; 1 cơ sở ở quận 12; 1 cơ sở ở quận Gò Vấp; 1 cơ sở ở quận Tân Phú và 1 cơ sở ở huyện Củ Chi).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke 142 STAR, tại đường Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức. Ảnh: CACC

Trong 50 cơ sở tạm đình chỉ có 7 cơ sở tạm đình chỉ một phần và 43 cơ sở tạm đình chỉ toàn bộ công trình (gồm: 2 cơ sở ở quận 1; 3 cơ sở ở quận 5; 3 cơ sở ở quận 6; 1 cơ sở ở quận 7; 7 cơ sở ở quận 10; 22 cơ sở ở quận Gò Vấp; 6 cơ sở ở quận Bình Tân; 1 cơ sở ở quận Tân Phú; 2 cơ sở ở huyện Củ Chi và 3 cơ sở ở huyện Bình Chánh).

Ngoài ra, có 83 cơ sở có tính chất hoạt động tương tự dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.HCM xin tạm ngưng hoạt động.