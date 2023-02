Công an TP.HCM khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Công an TP.HCM xuất hiện trước nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni cùng 2 xe công vụ địa chỉ số 7 đường số 14, khu nhà Nam Phú, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM). Ảnh: Minh Hòa

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt đến hơn 9h, Công an TP.HCM hoàn tất việc khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt đến hơn 9h, Công an TP.HCM hoàn tất việc khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Trước đó, khoảng 7h sáng 25/2, Công an TP.HCM xuất hiện tại nơi này. Theo quan sát có 2 xe công vụ đậu trước cổng nhà của nhà báo Hàn Ni cùng với nhiều chiến sĩ cảnh sát. Công tác an ninh bên ngoài ngôi nhà được đảm bảo thắt chặt.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Bà Hàn Ni bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cũng trong tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM).

Được biết, ông Quân và bà Hàn Ni đều có liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân được cơ quan điều tra xác định là đồng phạm của CEO Nguyễn Phương Hằng.