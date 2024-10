Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị nhóm người đánh bất tỉnh sau bài thơ đăng trên mạng xã hội Quảng Bình: Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị 8 người đánh bất tỉnh nghi do đăng bài thơ lên mạng xã hội

Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang vào cuộc điều tra vụ người đàn ông ở xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) nghi bị đánh nhập viện vì làm thơ phản ứng kết quả giải thể thao địa phương.