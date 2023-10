4 trường hợp Công an xã được xử phạt vi phạm giao thông

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2010/NĐ-CP, Công an xã chỉ được tham gia xử phạt vi phạm giao thông trong các trường hợp được như sau:

Trong thời gian diễn ra ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của Giám đốc Công an cấp tỉnh chỉ đạo.

Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

Trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo quy định, Công an xã được xử phạt vi phạm giao thông trong 4 trường hợp. Ảnh minh họa

Công an xã được bắt xe trên những đoạn đường nào?

Theo khoản 2 Điều 31 Thông tư 32/2023/TT-BCA, một trong những nguyên tắc khi huy động lực lượng Công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông đó là bảo đảm đúng tuyến đường, địa bàn, thời gian đã đề ra trong kế hoạch.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 33 Thông tư 32, Công an xã chỉ được bắt xe tại các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý.

Công an xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó có quy định về thời gian thực hiện và nhiệm vụ cụ thể của cán bộ Công an xã.