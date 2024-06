Công an xác định nguyên nhân ô tô khách đụng hàng loạt xe máy ở Long An làm 2 người chết Công an xác định nguyên nhân ô tô khách đụng hàng loạt xe máy ở Long An làm 2 người chết

Công an Long An bước đầu đã xác định nguyên nhân là do xe mất thắng không thể điều khiển, tai nạn đã làm 2 thanh niên tử vong cùng một số người bị thương nhẹ, tài xế âm tính với ma túy.