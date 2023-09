Ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Tiến Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại Ban công an xã đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ sự việc một nữ sinh trên địa bàn bị đánh đập, lột quần áo.



Nữ sinh lớp 9 bị đưa vào rừng keo rồi đánh đập, lột đồ. Ảnh cắt từ clip

Người bị đánh đập, lột đồ là em N.T.P.A (SN 2009, học sinh lớp 9, Trường THCS xã Thanh Mỹ). Nhóm nữ sinh đánh bạn có 2 người ở xã Cát Văn, 2 em khác ở xã Phong Thịnh và Thanh Tiên (huyện Thanh Chương).

Trong 4 học sinh đã tham gia, 3 em trực tiếp hành hung nữ sinh A. Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh, nữ sinh A bị đánh đập trong khu rừng keo. Mặc dù nạn nhân đã khóc lóc, van xin, nhưng nhóm này vẫn đánh đập, thậm chí còn lột đồ nữ sinh, dùng điện thoại quay lại clip.

Mặc cho nữ sinh van xin, nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục đánh đập. Ảnh cắt từ clip

Sự việc diễn ra vào ngày 27/9, tại khu vực rừng keo ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Sau khi bị đánh đập nữ sinh tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi.

Ngay khi biết được sự việc, gia đình lập tức đến ban công an xã Thanh Mỹ để trình báo. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.