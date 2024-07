Công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 An Giang: Cao thấp thế nào?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 An Giang

Chiều 7/7, Sở GDĐT An Giang đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025, có 21.384 thí sinh trúng tuyển. Trong đó, nguyện vọng 1 có 20.318 thí sinh.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 An Giang cao nhất là Trường THPT Long Xuyên (TP.Long Xuyên) với NV1 là 34,5 điểm, NV2 là 35 điểm; tiếp đó là Trường Phổ thông Thực hành sư phạm (thuộc Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) với NV1 là 29,25 điểm, NV2 là 32,75 điểm… Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THCS&THPT Cô Tô, thị xã Tịnh Biên với điểm chuẩn NV1 10,50 điểm – đây cũng là trường có điểm chuẩn thấp nhất An Giang năm 2023.

Chi tiết điểm chuẩn lớp 10 ở An Giang năm 2024 như sau:

