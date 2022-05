Công tác cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

4 tháng đầu năm thu 136 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan Thuế quản lý thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 136.000 tỷ đồng, đạt 113,6% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, tổng thu ngân sách đạt 544.215 tỷ đồng, đạt 46,3 % dự toán. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 24.096 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán.

Trong năm 2022, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được triển khai trong năm 2021 tiếp tục có hiệu lực đã tác động, làm giảm số thu NSNN những tháng đầu năm 2022 (tổng số giảm thu khoảng 9.674 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp và người dân được ban hành và có hiệu lực trong năm 2022 cũng tác động làm giảm thu NSNN khoảng 5000 tỷ đồng như:

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về việc quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội: Giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ, thời gian áp dụng từ 01/02/2022 đến 31/12/2022, ước tính làm giảm thu NSNN là 4.200 tỷ đồng.

Các chính sách thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã kịp thời phát huy hiệu quả góp phần sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh sau đại dịch. Ảnh: Lan Trung

Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 480 tỷ đồng.

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021, có hiệu lực từ 01/01/2022 đến 30/6/2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng.

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, thời gian áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022, sẽ bắt đầu có tác động làm giảm lớn số thu NS từ tháng 05/2022.

Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, DN, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định

Hoặc Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 .

Việc cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; tiếp tục duy trì, triển khai khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai HĐĐT.

Cụ thể về khai thuế điện tử: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2022, tính đến ngày 19/04/2022, đã có 99,8% DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022 là 7.432.901 hồ sơ.

Nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ để phục hồi sau dịch Covid-19. Ảnh: N.Đ

Về dịch vụ nộp thuế điện tử: Phối hợp với 54 Ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/4/2022, 99% DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế. Trong đó, số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng đạt tỷ lệ 98,8%. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.462.973 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 258.204 tỷ đồng và 13.585.284 USD.

Về hoàn thuế điện tử: đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2022 đến 19/4/2022, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 4.186 trên tổng số 4.225 DN hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 6.972 hồ sơ trên tổng số 7.030 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 4.230 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 27.297 tỷ đồng.

Về hỗ trợ khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà: Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến nay đã có 606.419 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022 là 25.987 tờ khai.

Về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử ô tô, xe máy: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP.Hà Nội đạt tỷ lệ 28,4%; tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 23,6%.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử: Tổng cục Thuế đã kết nối với 07 Ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng DVCQG hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/4/2022, đã có 104.644 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.