CSGT có được đo nồng độ cồn vào khung giờ cao điểm, ùn tắc giao thông?

Câu hỏi:

Bạn đọc Thanh Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hỏi: Trong trường hợp ùn tắc giao thông hoặc vào giờ cao điểm, cảnh sát giao thông có được phép lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe hay không?

Trả lời:

Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, việc lập các chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ở từng địa phương, từng thời điểm, từng khu vực do lãnh đạo công an tỉnh, thành phố chỉ đạo trên cơ sở kế hoạch, chuyên đề tuần tra kiểm soát giao thông để phát hiện, xử lý vi phạm.

Bởi vậy, khi ban hành các kế hoạch, chuyên đề tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện xử lý vi phạm về nồng độ cồn lực lượng chức năng cũng cần tính toán đến những tác động của nó đối với việc tham gia giao thông, trong đó có thể dẫn đến ùn tắc giao thông.

Bộ phận tham mưu giúp việc cho lãnh đạo công an tỉnh, thành phố cũng cần căn cứ vào tình hình giao thông trên địa bàn, căn cứ vào hạ tầng giao thông và mức độ tham gia giao thông để lập kế hoạch, chuyên đề xác định địa điểm, thời điểm tổ công tác sẽ chốt chặn để kiểm tra nồng độ cồn.

"Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể địa điểm nào, thời điểm nào mới được kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong trường hợp việc lập các điểm chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn gây ùn tắc giao thông, người dân có thể báo cáo với cơ quan chức năng để có chỉ đạo kịp thời, di chuyển địa điểm hoặc dừng việc kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông", luật sư Cường nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh Trung Thuần.

Theo luật sư, thời điểm kiểm tra, địa điểm kiểm tra phụ thuộc vào chuyên đề kế hoạch do lãnh đạo công an cấp tỉnh, thành phố đưa ra trên cơ sở mục tiêu kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa phương mình.

Việc xử lý quyết liệt với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực, kéo giảm những vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng do sử dụng nồng độ cồn, ý thức sử dụng rượu bia của người dân cũng đã thay đổi, tạo ra một môi trường lành mạnh hơn, văn minh hơn, bảo vệ tốt hơn sức khỏe tính mạng của người dân.

Tuy nhiên, thực hiện Luật phòng chống tác hại rượu bia và quyết liệt của cơ quan chức năng, vào thời điểm kinh tế có nhiều biến động, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến hoạt động kinh doanh nhà hàng, ẩm thực gặp phải những khó khăn.

Bởi vậy, việc xử lý đối với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cần thiết và cũng cần có cơ chế chính sách để đảm bảo hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp ít bị hạn chế, tác động bởi Luật phòng chống tác hại rượu bia.