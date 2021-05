Cử tri là người đang bị tạm giam sẽ bỏ phiếu bầu cử thế nào?

Cụ thể, để bảo đảm cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cán bộ, chiến sĩ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đang tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định để người đang bị tạm giam, tạm giữ nắm rõ quyền lợi của mình trong bầu cử.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam "được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân".

Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đội nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, những cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bỏ phiếu bằng hòm phiếu lưu động. (Ảnh minh họa)

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khu vực bỏ phiếu của Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Trung Nha (xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư) và những cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bỏ phiếu bằng hòm phiếu lưu động.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình còn tổ chức cho các phạm nhân nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, các cử tri đều bày tỏ thái độ phấn khởi, đồng tình với chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước cho phép người đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử.

Cán bộ quản giáo cũng lựa chọn những người đang bị tạm giữ, tạm giam có khả năng làm công tác tuyên truyền để quán triệt, hướng dẫn.

Sau khi được nghe giới thiệu các thông tin quan trọng về cuộc bầu cử, họ sẽ là những "tuyên truyền viên" đối với những người đang bị tạm giam, tạm giữ.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình hiện đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung, điều kiện cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh an toàn phục vụ bầu cử.

Hiện tại, danh sách cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ đã được Trại tạm giam Công an tỉnh niêm yết công khai và được rà soát từng ngày, kịp thời bổ sung cử tri là can phạm nhân mới nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp đã bị Tòa án tuyên án tước quyền bầu cử.