Của ngon vật lạ khắp miền Tây đổ bộ về Phú Quốc

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Huỳnh Nhân - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, với tiềm năng, lợi thế về du lịch của Phú Quốc, việc Sở Công Thương tỉnh phối hợp cùng Sở Công Thương các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang tổ chức hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của địa phương quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm.

Các chủ thể, doanh nghiệp ký kết ghi nhớ kết nối giao thương các sản phẩm với nhau, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm. Ảnh: PV

Tại hội nghị lần này, tỉnh Kiên Giang có các sản phẩm tham gia kết nối như: Nước mắm truyền thống Phú Quốc, rượu sim, trà túi lọc hoa đậu biếc, chả lụa Tân Hiệp, khô cá cơm, tiêu Phú Quốc…

Theo ông Phạm Phước Trãi - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay tỉnh có đạt 184 sản phẩm, trong đó có 62 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm 5 sao.

Kết quả trên cho thấy, sản phẩm OCOP của tỉnh Trà Vinh ngày càng đa dạng và có nhiều tiềm năng để phát triển, đây được xem là cơ hội mở rộng thị trường và mang lại nhiều giá trị, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Tham gia hội nghị lần này, đoàn Trà Vinh có 15 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, hàng tiêu dùng và đặc sản của tỉnh, với hơn 35 sản phẩm các loại như: Gạo ST25, gạo sạch, rau củ quả các loại, trái cây, các sản phẩm từ mật hoa dừa, đậu phộng, bánh kẹo và các sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh....

Các tỉnh trưng bày sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tại hội nghị. Ảnh: PV

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, cho biết: Tỉnh có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, trong đó dừa là cây trồng chủ lực có tổng diện tích 78.000 ha, với khoảng 390 triệu trái/năm. Trong năm 2022, giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến dừa (giá so sánh 2010) ước đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 14,06% so cùng kỳ, chiếm 10% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu dừa ước đạt 420 triệu USD, tăng 11,52% so cùng kỳ, chiếm 27,81% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Ngoài ra, Bến Tre còn có lợi thế phát triển cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng….

Tính đến nay, tỉnh Bến Tre có 200 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, với 77 chủ thể, trong đó có 110 sản phẩm đạt 3 sao, 90 sản phẩm 4 sao. Các sản phẩm của tỉnh đã kết nối và tiêu thụ hàng hóa tại các đại lý, siêu thị, trung tâm thương mại, mở ra nhiều triển vọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định và lâu dài.

Sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP của TP.Phú Quốc trưng bày tại hội nghị. Ảnh: PV

Tỉnh Hậu Giang có 175 sản phẩm OCOP, trong đó có 68 sản phẩm 4 sao và 107 sản phẩm 3 sao. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh đạt được những kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh mong muốn tiếp tục thực hiện các buổi kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp với các tỉnh thành nhằm tăng cường cơ hội hợp tác, giao thương giữa các địa phương.

Đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kết nối với các nhà phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng bán lẻ của tập đoàn kinh doanh thương mại tại các tỉnh thành.

Cũng tại hội nghị này đại diện nhiều doanh nghiệp của các tỉnh tham gia kết nối cung cầu đã giới thiệu sản phẩm của mình. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối của các tỉnh đã tham gia ký kết ghi nhớ kết nối giao thương các sản phẩm với nhau, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm.