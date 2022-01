Cục An ninh đã cảnh báo nhưng ông Trương Quốc Cường vẫn không đình chỉ lưu hành thuốc giả

Tài liệu truy tố nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thể hiện, sau khi xảy ra vụ án VN Pharma giai đoạn I, Cục Quản lý Dược đã ban hành văn bản số 14097 ngày 19/8/2014, số 14654 ngày 26/8/2014, gửi bằng đường văn thư và qua thư điện tử, đề nghị Đại sứ quán Canada tại Việt Nam xác minh thông tin về 4 Công ty Dược của Canada đang hoạt động về thuốc tại Việt Nam, trong đó có Công ty Health 2000 Canada.

Văn bản có nêu các thông tin như địa chỉ email, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax của Cục Quản lý Dược để tiếp nhận kết quả xác minh.

Bị can Trương Quốc Cường bị cáo buộc mặc dù đã nhận được thông tin cảnh báo nhưng không đình chỉ lưu hành thuốc giả. Ảnh: DV

Sau đó Cục đã nhận được 2 email phản hồi đề nghị xác minh, trong đó email ngày 2/10/2014 của Cơ quan Điều tra và Xác minh sự tuân thủ Thanh tra sản phẩm y tế và Thực phẩm Bộ Y tế Canada (viết tắt là Cơ quan điều tra Canada).

Theo đó, đơn vị này phản hồi như sau: Bộ Y tế Canada xin thông báo với quý cơ quan rằng cả Helix Pharmaceuticals Inc. và Health 2000 Inc. đều không sở hữu giấy phép sản xuất thuốc hợp lệ, cũng như không có bất kỳ sản phẩm nào có mã định danh sản phẩm thuốc hợp lệ, do đó các công ty này không có bất kỳ sản phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Canada.

Một người đã in các email trên ra giấy và báo cáo nguyên Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhưng ông này đã bút phê "Cần có con dấu + chữ ký".

Ngày 3/11/2014, bị can Trương Quốc Cường đã bút phê vào phiếu trình số 86/PCD (báo cáo về tình hình phối hợp trong việc xác minh tình trạng pháp lý của các công ty Dược Canada và việc tiếp nhận thông tin phản hồi từ Canada): "Tôi đã đề nghị cần có công văn chính thức (có letter head và dấu, chữ ký"; Đề nghị lưu hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng khi có yêu cầu".

Hành vi của bị can Trương Quốc Cường đã khiến các thuốc giả vẫn được lưu hành, cung cấp cho các đơn vị kinh doanh dược bán cho người dùng. Ảnh minh họa

Đến ngày 13/11/2014, Trương Quốc Cường chỉ đạo Phó Cục trưởng Nguyễn Việt Hùng ký công văn gửi A83 (Cục An ninh chính trị nội bộ) Bộ Công an đề nghị phối hợp xác minh về Health 2000 Canada và Phó Cục trưởng Nguyễn Tất Đạt ký công văn gửi Tổng Cục Hải quan đề nghị tạm dừng nhập khẩu các thuốc do Health 2000 Canada sản xuất hoặc cung cấp vào Việt Nam.

Ngày 1/12/2014, Cục Giám sát hải quan, Tổng Cục Hải quan đã ban hành văn bản tạm dừng nhập khẩu thuốc Health 2000 Canada.

Ngày 21/11/2014, A83 (nay là A03) ban hành công văn đóng dấu "Mật", gửi ông Cường đề nghị cung cấp tài liệu về các thuốc Health 2000 Canada.

Nội dung văn bản nêu rõ: "A83 đang phối hợp điều tra vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng bọn buôn lậu thuốc chữa bệnh, xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành. Quá trình điều tra phát hiện hoạt động nhập khẩu thuốc do Công ty Health 2000 Inc Canada sản xuất có dấu hiệu sai phạm tương tự như thuốc của Công ty Helix Pharmaceuticals Inc Canada. A83 đề nghị quý Cục cung cấp các tài liệu có liên quan".

Cơ quan truy tố cáo buộc, mặc dù nhận được nhiều nguồn thông tin cảnh báo như trên nhưng bị can Trương Quốc Cường không quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả nhãn mác Health 2000 Canada đã nhập khẩu.

Điều này dẫn đến hậu quả là sau ngày 21/11/2014, 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn được cung cấp cho các đơn vị kinh doanh dược, các cơ sở y tế để bán, sử dụng điều trị cho người bệnh, có trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị quy kết vi phạm Điều 38, Luật Dược năm 2005 và Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.