The Roundup bị cấm chiếu ở Việt Nam vì vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh Việt Nam. Ảnh: NSX

The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1, tác phẩm hành động bạo lực đình đám của màn ảnh rộng Hàn Quốc khi ra mắt từ tháng 10.2017. The Roundup quy tụ dàn sao Hàn gồm Ma Dong Seok, Son Seok Goo, Choi Gwi Hwa, Ha Joon…

The Roundup xoay quanh hành trình của thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) và các cảnh sát khi phải đối đầu với Kang Hae Sang (Son Seok Goo), tên tội phạm nguy hiểm trốn sang Việt Nam.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết "Cục Điện ảnh đã ký Quyết định cấm phổ biến phim từ ngày 23/5/2022 chứ không phải bây giờ". Theo đó, phim Ngoài vòng pháp luật 2 (tên gốc The Roundup) của biên kịch Kim Min Sung và đạo diễn Lee Sang Young, có độ dài 105 phút bị cấm phổ biến trên toàn hệ thống rạp chiếu trong cả nước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh: "Phim The Roundup có nhiều hình ảnh thể hiện cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh Việt Nam nên bị cấm chiếu".

Phim The Roundup có nhiều hình ảnh thể hiện cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man. Ảnh: thefilmik

Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc thông tin bộ phim The Roundup bị cấm chiếu ở Việt Nam do bạo lực. Tuy nhiên, cũng theo Yonhap, một số nhà phân tích cho rằng việc phim khắc họa tiêu cực về TP HCM có thể là tác động khiến tác phẩm bị cấm.

Vào ngày 30/5/2022, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho biết The Roundup đã thu hút được 1,79 triệu người xem vào cuối tuần qua, nâng tổng số người xem lên 6,54 triệu người. Đây là kỷ lục khán giả cao nhất được thiết lập bởi tất cả các bộ phim phát hành vào năm 2022, nhiều hơn Doctor Strange trong Đa vũ trụ hỗn loạn đã đạt được 5,75 triệu người sau khi ra rạp vào tháng 5.

The Roundup đã trở thành phim Hàn Quốc được xem nhiều nhất kể từ sau bộ phim thảm họa Ashfall cán mốc 8,25 triệu lượt vào cuối năm 2019. Phim cũng đã vượt qua kỷ lục của những tác phẩm ăn khách phòng vé như “Ode to My Father ”(mất 16 ngày để đạt được 6 triệu) và bộ phim kinh điển năm 2013 “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” (19 ngày).