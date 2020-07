Cục Hàng không Việt Nam: Xử lý nghiêm khắc vi phạm tại Trung tâm Y tế Hàng không

Vụ việc "nhân bản" phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên hàng không đang được Bộ GTVT kiểm tra làm rõ

Như Dân Việt đã đưa tin, hơn 600 hồ sơ sức khỏe phi công giám định sức khỏe và hồ sơ sức khỏe tiếp viên hàng không có các phiếu siêu âm tim thuộc dạng "nhân bản".



Trong đó, có tới 154 phi công có phiếu siêu âm giống nhau đến từng chỉ số, chỉ khác tên, tuổi, năm sinh người siêu âm cũng như ngày tháng thực hiện.

Tất cả các phiếu siêu âm đều được ghi nơi thực hiện là Trung tâm Y tế Hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc này, ông Võ Huy Cường – Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã có trao đổi cụ thể với Báo Điện tử Dân Việt.

Ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm, tuyệt đối không bao che

Những sai phạm trong quy trình khám sức khoẻ cho phi công, tiếp viên hàng không được Dân Việt phản ánh, Cục Hàng không Việt Nam đã tiến hành các bước xử lý như thế nào thưa ông?

Chúng tôi khẳng định nội dung phản ánh trên Báo Điên tử Dân Việt về việc khám sức khoẻ cho phi công là đúng sự thật, khách quan. Trước khi Báo Điện tử Dân Việt phản ánh Cục Hàng không Việt Nam cũng đã nắm được thông tin sự việc.

Cụ thể, ngày 18/3/2020, chúng tôi nhận được Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, giám định sức khoẻ nhân viên hàng không về công tác đánh giá giám định sức khỏe nhân viên hàng không.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ sức khỏe nhân viên hàng không do Trung tâm Y tế hàng không báo cáo, Hội đồng đánh giá, giám định sức khỏe nhân viên hàng không đã phát hiện các phiếu siêu âm tim thực hiện trong thời gian từ tháng 7 -11/2019 khám cho phi công và tiếp viên hàng không có các chỉ số giống nhau (154 hồ sơ sức khỏe phi công giám định sức khỏe lần đầu và 470 hồ sơ sức khỏe tiếp viên khám tuyển).

Ngay sau đó, Cục đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ, khắc phục, xử lý vụ việc. Ngày 25/3/2020, Cục Hàng không đã ra văn bản số 1235/CHK-TCATB yêu cầu Trung tâm Y tế Hàng không tạm thời đình chỉ công tác giám định sức khoẻ nhân viên của nhân viên hàng không, Trung tâm Y tế Hàng không từ ngày 1/4/2020.

Tạm thời đình chỉ công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không đối với 2 bác sỹ Lê Minh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh (bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Y tế Hàng không).

Trước đó, trên cơ sở kiến nghị và theo thẩm quyền của Hội đồng đánh giá, giám định sức khỏe nhân viên hàng không tại Biên bản họp ngày 13/3/2020 của Hội đồng, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam – Cơ quan thường trực của Hội đồng ĐGGĐSK đã có văn bản số 1114/CHK-TCATB ngày 18/3/2020 yêu cầu Trung tâm Y tế Hàng không tổ chức giám định lại sức khỏe (cụ thể là thực hiện siêu âm tim lại) cho các phi công và tiếp viên theo danh sách mà Hội đồng đưa ra, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Ngày 26/3/2020, Trung tâm Y tế Hàng không đã thành lập Hội đồng Kỷ luật theo Quyết định số 152/QĐ - TTYT để xem xét, làm rõ trách nhiệm của các các nhân liên quan đến công tác giám định sai phạm.

Ngày 8/4/2020, Trung tâm Y tế Hàng không đã họp Hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Anh - Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh do những vi phạm quy chế chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao bằng hình thức khiển trách.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc và sẽ xử lý nghiêm vi phạm. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được Cục Hàng không phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ xử lý nghiêm sai phạm của các cá nhân liên quan, tuyệt đối không bao che.

Trung tâm Y tế Hàng không, nơi xảy ra vụ việc "nhân bản" phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên hàng không

Vụ việc này có ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không thưa ông?

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm Y tế Hàng không tổ chức giám định lại sức khỏe cho 624 phi công và tiếp viên.

Tính đến nay, Trung tâm Y tế Hàng không đã làm lại siêu âm tim cho phi công, tiếp viên trong nước, còn 70 phi công nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện vẫn chưa trở lại Việt Nam nên chưa kiểm tra lại được. Kết quả siêu âm tim làm lại, tất cả các phi công đều đạt điều kiện, đảm bảo sức khỏe, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Chúng tôi đã kiểm tra và nhận thấy không có việc biến người không đạt tiêu chuẩn sức khỏe thành người đạt chuẩn, hay nói cách khác là không có việc "biến không thành có". Các phi công trong nước kiểm tra lại đều đạt tiêu chuẩn.

Đối với các phi công nước ngoài, thực chất họ đã được giám định sức khỏe ở nước ngoài, đạt tiêu chuẩn. Khi sang Việt Nam đề nghị cấp giấy phép bay, họ phải làm lại thủ tục khám sức khỏe theo quy trình trên.

Kết quả siêu âm tim không phải là yêu cầu mang tính pháp quy do vậy không tác động đến kết quả và hiệu lực của các giấy chứng nhận sức khoẻ đã cấp cho 154 phi công giám định sức khỏe lần đầu và 470 tiếp viên khám tuyển.

Chúng tôi khẳng định, công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không, đặc biệt đối với người lái tàu bay và tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu, luôn được Cục Hàng không Việt Nam coi trọng và là yếu tố quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn bay.

Việc cấp giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không tại Việt Nam luôn đảm bảo tuân thủ với các tiêu chuẩn sức khoẻ cho từng đối tượng nhân viên. Quan điểm nhất quán của Cục Hàng không Việt Nam là xác minh, làm rõ sai phạm và xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các phiếu siêu âm tim phi công giống nhau đến từng chỉ số

Sau vụ việc để xảy ra sai phạm trong quy trình khám sức khoẻ nhân viên hàng không, Cục hàng không Việt Nam có đề xuất gì với Bộ GTVT để không tái diễn?

Việc Trung tâm Y tế Hàng không thực hiện siêu âm tim không tuân thủ hướng dẫn của Quy chế giám định sức khoẻ (dẫn đến sai phạm nêu trên) là vi phạm quy chế làm việc của Hội đồng và Quyết định 949/QĐ-CHK, cần phải kiểm điểm sâu sắc và có hình thức xử lý trách nhiệm phù hợp.

Để xảy ra sự việc này là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế Hàng không và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, giám định sức khỏe nhân viên hàng không trong công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo theo trách nhiện được phân công.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Hội đồng đánh giá, giám định sức khỏe nhân viên hàng không chỉnh sửa Quy chế giám định sức khoẻ đảm bảo tuân thủ các quy định theo Thông tư liên tịch 18/2012/TT-BYT-GTVT và sửa đổi các nội dung không phù hợp.

Chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu hướng xã hội hóa công tác khám sức khỏe cho nhân viên hàng không.

Đồng thời, Bộ GTVT đã thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ do Cục trưởng Cục Y tế GTVT làm Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục HKVN là thành viên, tiến hành kiểm tra chuyên ngành đột xuất đối với Trung tâm Y tế hàng không; làm rõ các sai phạm, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, sai phạm này do các cá nhân thuộc Trung tâm Y tế Hàng không không tuân thủ hướng dẫn. Vụ việc không ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không, sức khỏe của nhân viên hàng không luôn là yếu tố đặc biệt quan trọng được Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT quan tâm hàng đầu.

Cảm ơn ông!