Xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng đối với vi phạm về thực phẩm

Ngày 25/5, thống kê của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục đã thực hiện kiểm tra, xử lý 175 vụ việc, xử phạt hành chính hơn 1,7 tỷ đồng, buộc tiêu hủy tang vật trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo, ngày 10/4, Cục Quản lý thị trường thành phố đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-QLTTHN, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động xây dựng các phương án phối hợp với các cơ quan chức năng quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các Đội QLTT phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, lĩnh vực trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề: "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Đội Quản lý thị trường số 25 kiểm tra nhà hàng Sơn Dương, phát hiện 480 lít rượu trắng thủ công không rõ nguồn gốc. Ảnh: Quyên Lưu

Thực hiện các mục tiêu trên, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã cử 3 cán bộ tham gia 3 đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành (đoàn kiểm tra liên ngành số 4 thành phố gồm đại diện các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Công an thành phố) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 7 quận, huyện, thị xã.

Cũng trong "tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023", Cục đã phối hợp với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã: Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Qua đó, kiểm tra, giám sát thực tế đối với 8 cơ sở kinh doanh, bao gồm 1 siêu thị, 3 bếp ăn tập thể, 1 cơ sở sản xuất rượu thủ công, 1 nhà hàng và 2 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại địa phương. Kết quả, đoàn phát hiện, chuyển UBND huyện Thạch Thất xử lý 1 trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm.

Với quyết tâm giữ thị trường trong sạch, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, từ 15/4/2023 đến 15/5/2023, các Đội Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 175 vụ; phạt hành chính trên 1,6 tỷ đồng; xử lý buộc tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm là thực phẩm các loại trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Phát hiện hàng nghìn thùng chứa thực phẩm hết hạn

Điển hình, ngày 13/4, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Công an huyện Mê Linh kiểm tra kho lạnh thuộc Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Nam Khải Phú, địa chỉ số 81 đường Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh.

Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 2.579 thùng móng giò lợn đông lạnh đã hết hạn sử dụng, có tổng trọng lượng 51.589kg, trị giá hàng hóa trên 1,1 tỷ đồng. Quá trình làm việc xác minh, đoàn kiểm tra, phát hiện Công ty Nam Khải Phú đã đưa ra lưu thông 103 thùng móng giò lợn đông lạnh vi phạm, với tổng trọng lượng 2.060kg, trị giá hàng hóa 43,9 triệu đồng.

Hàng nghìn thùng chứa thực phẩm đông lạnh quá hạn bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, ngăn chặn. Ảnh: Quyên Lưu.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội để trình Chủ tịch UBND Thành phố ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền. Ngày 24/5, Chủ tịch UBND Thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nam Khải Phú 180 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Tiếp đến, ngày 18/4, Đội QLTT số 25 kiểm tra nhà hàng Sơn Dương, địa chỉ Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 480 lít rượu trắng thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường 25 đã lập biên bản, phạt hành chính số tiền trên 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, để công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được triển khai có hiệu quả hơn, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn kiểm tra, giám sát, QLTT Hà Nội cũng kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật để thương nhân hiểu đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm bằng bằng hình thức tuyên truyền miệng; cung cấp văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an toàn thực phẩm mà cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm cần tìm hiểu...

"Lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cùng các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều như bánh kẹo, thực phẩm tươi sống..., kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền và lợi của người tiêu dùng", lãnh đạo Cục QLTT thành phố Hà Nội thông tin.