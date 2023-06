Cục QLTT tỉnh Bình Định thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Phát hiện hàng trăm vụ vi phạm trên thị trường

Thực hiện kế hoạch công tác của ngành, từ đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Trong đó, chú trọng chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm tra kiểm soát thị trường.

Đồng thời, nắm chắc tình hình giá cả, hoạt động sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm nên tình hình thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc lớn nổi cộm.

Kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2023, toàn lực lượng đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 320 vụ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phát hiện 265 vụ vi phạm và đã xử lý 246 vụ, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2022. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là trên 1,7 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đã buộc đối tượng vi phạm tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 189 triệu đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá trên 129 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Bình Định thực hiện công tác kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Văn Tài

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cũng tham gia phối hợp với các cơ quan và lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý, như tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong các dịp lễ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng để nâng cao nhận thức pháp luật về kinh doanh. Đồng thời, với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Bình Định, đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn; góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ các nguồn hàng lưu thông đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân.

Xây dựng kế hoạch quản lý thị trường đến hết năm 2023

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và cấp ủy, chính quyền địa phương; trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT Bình Định xây dựng phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

Cụ thể, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác quản lý thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền xử lý của QLTT, nhằm góp phần ổn định thị trường thúc đẩy sản xuất phát triển; làm tốt vai trò Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BCĐ 389 Quốc gia.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phấn đấu tăng cường kiểm soát vi phạm trong những tháng còn lại của năm 2023. Ảnh: Phan Thị Đức Thoại

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023; kế hoạch chuyên đề của các Đội Quản lý thị trường; kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023; thực hiện chương trình công tác năm 2023 đã ban hành.

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp, kỷ luật hành chính của đơn vị, công chức QLTT. Các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, các hành vi gian lận thương mại khác bằng nhiều biện pháp.

Trong đó, cần chú trọng làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá tình hình thị trường, nắm bắt thông tin để kịp thời có biện pháp ngăn chặn các tác động xấu, những vấn đề nổi cộm có thể xảy ra; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác kiểm tra kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tăng cường giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.