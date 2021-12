Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn xử lý 2.375 vụ vi phạm, xử phạt hơn 33 tỷ đồng

Ngăn chặn buôn lậu từ đường biên

Theo Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 15/12/2021, đơn vị đã kiểm tra 2.908 vụ, trong đó có 2.375 vụ vi phạm (bằng 106,03% so với so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số tiền thu từ xử lý vi phạm hành chính hơn 33 tỷ đồng.

Nhìn lại thời điểm này một năm trước, đại diện Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho hay, từ giữa tháng 12/2020 đến đầu tháng 02/2021 hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp do nhu cầu hàng hóa trong nội địa tăng dịp trước Tết Nguyên đán. Tuy trong và sau Tết Nguyên đán gần như không có hoạt động buôn lậu.

Từ tháng 3/2021 đến giữa tháng 4/2021 diễn biến buôn lậu hoạt động trở lại nhưng giảm hơn nhiều so với đầu quý 1/2021; phương thức, thủ đoạn buôn lậu là mang, vác, vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua các đường mòn biên giới, chủ yếu tập trung tại một số khu vực Đồi Cao, Nà Han thuộc xã Tân Thanh, Ngách Hang Dơi, Đồi 386, Lũng Khơ Đa thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng,....

Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm một cửa hàng bán thuốc ở trên địa bàn. Ảnh: T.T

Sau đó, các đối tượng ghi hóa đơn bán hàng vận chuyển về nội địa bằng xe ô tô, bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là quần áo may mặc sẵn, hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, trong đó có nhiều mặt hàng là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021, tình hình vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt. Hàng hóa nhập lậu chỉ còn trên địa bàn các xã Yên Khoái, xã Tú Mịch huyện Lộc Bình hoạt động nhỏ lẻ, lén lút nhập lậu sản phẩm gia súc, gia cầm giống, dược liệu.

Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn, chỉ diễn ra nhỏ lẻ trên một số đường mòn khu vực biên giới các mốc 1227, 1228 thuộc địa bàn Chi Ma huyện Lộc Bình, hàng hóa chủ yếu là vật tư nông nghiệp, là hàng tiêu dùng, phụ kiện điện thoại, thuốc trừ cỏ, giống cây, giun khô.

Tại địa bàn Tân Thanh huyện Văn Lãng, xuất hiện một số đối tượng lén lút xuất, nhập lậu qua tuyến biên giới tại các đường mòn Nà Han thuộc thôn Nà Han, đường Bể nước tại khu 2, khu vực Đồi Cao thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, hàng hóa xuất lậu chủ yếu là gỗ các loại, linh kiện điện tử. Hàng nhập lậu về chủ yếu là mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp...với số lượng nhỏ lẻ, không thường xuyên.

Tại địa bàn huyện Tràng Định xuất hiện hiện tượng xuất lậu linh kiện điện tử, nhập lậu một số hàng hóa tiêu dùng với số lượng nhỏ lẻ qua biên giới theo đường sông khu vực biên giới xã Đào Viên huyện Tràng Định.

Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp cùng lực lượng chức năng tiêu hủy dược phẩm nhập lậu. Ảnh: T.T

Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu trên các địa bàn trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực hóa đơn bán hàng, gian lận thương mại qua xuất nhập khẩu.

Kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; hành vi kinh doanh hàng giả nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo về sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi tăng giá đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng ...

Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành kế hoạch chuyên đề, thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về vật tư nông nghiệp, tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về văn minh thương mại.

Xử phạt hành chính nhiều vụ việc vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trước đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Đội quản lý thị trường số 3, phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Lộc Bình tiến hành kiểm tra xe ô tô loại 08 chỗ ngồi, hiệu SUZUKI, BKS 12A- 035.04, do lái xe Trần Văn Phúc (ở xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô 12A- 035.04 là mang biển kiểm soát giả. Đoàn cũng phát hiện trong xe cất giấu 480 lọ thuốc bảo vệ thực vật, loại 1lít/lọ, sản xuất ngoài Việt Nam.

Chủ phương tiện là ông Phúc, đồng thời là chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Sau đó, Đội quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa, đồng thời lập hồ sơ xử phạt hành chính 16 triệu đồng đối với ông Trần Văn Phúc về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Còn Đội quản lý thị trường số 7 chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Tân Thanh tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh tại ki ốt A3 Trung tâm thương mại Bảo Nguyên, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Đội quản lý thị trường số 6 kiểm tra và thu giữ số hàng hóa chưa rõ nguồn gốc xuất sứ. Ảnh: T.T

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện các loại hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam gồm có: 2.030 đơn vị sản phẩm là mặt hàng thuốc lá điện tử; 456 đơn vị sản phẩm là dép xốp nhãn hiệu Crocs có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu; 100 đơn vị sản phẩm là nhiệt kế hồng ngoại.

Bà Hoàng Thị Kiều Anh, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 7 đã lập biên bản và ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị hàng hóa bị tạm giữ là hơn 367 triệu đồng.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định xử phạt hành chính bà Hoàng Thị Kiều Anh số tiền là 95.500.000 đồng vì các lỗi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu; bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Tương tự, Đội Quản lý thị trường số 7 chủ trì phối hợp với Công an huyện Văn Lãng tiến hành kiểm tra đột xuất ki ốt bán hàng do bà Nguyễn Thị Hà My là người quản lý, địa chỉ ki ốt B7/CQ10, đường Trục Chính, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình kiểm tra phát hiện lô mỹ phẩm sản xuất ngoài Việt Nam gồm: 5.400 lọ dầu dưỡng tóc JHIDAISHI, loại 70ml/lọ, 1.824 lọ Joeeyloves, loại 500ml/lọ. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa bị tạm giữ là hơn 233 triệu đồng.

Hiện tại, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính và xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

