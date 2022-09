Cùng vào khách sạn qua đêm, cô gái bị bạn trai cũ chụp ảnh khỏa thân gửi cho bạn trai mới

Ngày 13/9, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật và Làm nhục người khác. Đối tượng là Vũ Duy Khang (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) - theo Công Lý.



Đối tượng Vũ Duy Khang bị bắt giữ và dẫn đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CA. Nguồn: Lao Động

Thông tin từ Lao Động: Theo hồ sơ vụ án, Vũ Duy Khang cùng chị T (sinh năm 1992, ngụ TP.Vũng Tàu) có quan hệ yêu đương nhưng do mâu thuẫn nên đã chia tay và chị T đã có bạn trai mới. Do cay cú, đối tượng Khang đã chuẩn bị tông đơ cắt tóc, kéo, băng keo mang theo và rủ chị T đi nhậu tại một quán ốc tại phường 11, TP.Vũng Tàu đêm 7/9 để giải quyết mâu thuẫn.



Chị T nhận lời và cả hai nhậu đến khoảng 21h cùng ngày. Lúc này, Khang rủ chị T đến khách sạn ngủ qua đêm và chị T cũng đồng ý. Tại đây, cả hai tự nguyện quan hệ với nhau. Lợi dụng lúc này, Khang tự ý sử dụng điện thoại chụp ảnh nóng của chị T.

Sau đó, khi chị T ngủ say, Khang đã gửi những hình ảnh vừa chụp nói trên qua điện thoại của chị T và tự ý dùng điện thoại của chị T gửi những hình ảnh này cho bạn trai mới của chị T. Đồng thời, Khang tháo hết dây chuyền vàng và vòng tay vàng đang đeo trên người chị T để chiếm đoạt, rồi tiếp tục dùng băng keo trói tay, chân, dán miệng chị T lại.

Bị trói, chị T phản kháng thì Khang dùng tay, người khống chế và giữ T trong phòng đến chiều 8/9. Sau đó, Khang trả lại điện thoại cho chị T và đe dọa "không nghe lời và kháng cự sẽ tung clip lên mạng xã hội". Do chị T đồng ý, nên Khang tháo băng keo ở tay, chân cho chị T và cả hai trả phòng ra về.

Sau khi thoát khỏi Khang, chị T đã trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an phường 11 đã nhanh chóng phối hợp cùng với các đội nghiệp vụ của Công an TP.Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và mời Vũ Duy Khang về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác cùng các chứng cứ của công an, Khang khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Duy Khang về tội "Làm nhục người khác" và "Cướp tài sản".

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.