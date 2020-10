Cuộc điện thoại từ hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng

Sáng 29/10, trao đổi với PV Dân Việt, anh Đoàn Minh Lợi (35 tuổi), người buôn bán ở thôn 1, xã Trà Leng cho biết, 5h cùng ngày, khi anh đang ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) thì em rể điện thoại về thông báo tin xấu, ở thôn 1 chỉ có 4 người sống sót sau vụ sạt lở.

Người nhà cố gắng liên lạc với thân nhân ở điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Leng nhưng không được vì đang bị mất sóng.

4 người chạy thoát khỏi sạt lở gồm 3 người dân và Bí thư Đảng uỷ xã Trà Leng Lê Hoàng Việt, còn lại đã bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Sau 5h sáng, anh Lợi không thể liên lạc được với người thân ở thôn 1, xã Trà Leng vì mất sóng điện thoại.

Sáng cùng ngày, PV Dân Việt đã liên lạc với ông Trịnh Minh Hải – Trưởng phòng NNPTNT huyện Nam Trà My. Ông Hải cho biết, đoàn công tác của huyện này đã theo quốc lộ 40B đến xã Trà Leng để cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang cố gắng thông đường nhanh nhất có thể để đến Trà Leng.

Ông Nguyễn Đình Bình – Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện Nam Trà My xác nhận, từ sáng sớm, huyện đã cử hai đoàn công tác đến 2 điểm sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1, xã Trà Vân.

Đoàn đến điểm sạt lở Trà Leng do ông Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My làm trưởng đoàn, cùng lực lượng công an, quân sự đi đường bộ, vượt khoảng 30km, qua nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 40B để đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng xúc dọn các điểm sạt lở từ huyện Nam Trà My đến Trà Leng, dự kiến cuối ngày sẽ thông đường.

Đoàn công tác đến điểm sạt lở xã Trà Vân do ông Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My làm trưởng đoàn cũng vượt khoảng 15km đến hiện trường. Ông Bình cho hay, hiện nay hệ thống thông tin liên lạc, sóng điện thoại về 2 xã Trà Leng, Trà Vân đã bị mất, không thể liên lạc được với bất cứ ai nên chưa rõ tình hình tại hiện trường.

Như Dân Việt đã đưa tin, 2 vụ sạt lở núi, đất tại huyện Nam Trà My làm 57 người gặp nạn, có 4 người thoát nạn. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, 2 vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tối 28/10 tại xã Trà Leng làm 45 người mất tích (có 4 người may mắn thoát nạn) và tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) khiến 8 người mất tích.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 10h30 lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể nạn nhân tại điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Leng.

Như vậy đến thời điểm này đã tìm được 16 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở tại Quảng Nam: Xã Trà Vân 8 thi thể, Trà Leng 8 thi thể.