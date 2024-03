Cuộc đua MV của làng nhạc Việt dịp đầu năm: Ít đột phá, nhiều tranh cãi

Hàng loạt chuyên gia tạo "hit" quay trở lại làng nhạc Việt dịp đầu năm

Ngay những ngày đầu năm 2024, thị trường nhạc Việt đã trở nên sôi động với sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới. Nếu như ở tháng 1, các MV có nội dung chào đón năm mới "chiếm sóng" thì ở tháng 2 và 3, những sản phẩm với nhiều nội dung và phong cách thể hiện đã được giới thiệu tới công chúng.

Ngày 6/2, Đức Phúc "trình làng" MV Đi chùa cầu duyên - sản phẩm âm nhạc thứ tư được nam ca sĩ cho ra mắt vào dịp Valentine, sau Hơn cả yêu (2020), Ngày đầu tiên (2022) và Em đồng ý - I do (2023). Ngay sau đó, cặp vợ chồng nổi tiếng của làng nhạc Việt BigDaddy & Emily cũng cho ra mắt MV trở lại mang tên Yêu nắm. Vào cuối tháng, Jack giới thiệu với công chúng MV Thiên lý ơi. Ở sản phẩm này, anh quay trở lại với sở trường âm nhạc của mình, đó là âm nhạc trữ tình pha chút âm hưởng dân gian, thay vì sự đột phá ở Từ nơi tôi sinh ra trước đó.

Đức Phúc với MV "Đi chùa cầu duyên". (Ảnh: NSX)

Tháng 3 mang tới sự trở lại của hàng loạt tên tuổi lớn khi Sơn Tùng M-TP tung MV Chúng ta của tương lai. Đây là sản phẩm nối tiếp MV Chúng ta của hiện tại - bản "hit" của nam ca sĩ vào năm 2020. Trong khi đó, Đen Vâu - rapper được yêu thích bậc nhất ở thời điểm hiện tại cũng công bố MV Nhạc của rừng, ca khúc ra mắt ngày 4/3. Đây là tác phẩm mang thông điệp về thiên nhiên, về sự hòa hợp giữa con người với núi rừng.

Trước đó, tối 1/3, Vũ Cát Tường đã cho ra mắt MV Từng là, thể loại pop pha với bossa nova, tăng tính thư giãn, nhẹ nhàng cho người nghe. Bích Phương trở lại "đường đua" âm nhạc sau 2 năm vắng bóng với sản phẩm mang tên Nâng chén tiêu sầu, phát hành đúng ngày 8/3.

Một gương mặt chú ý khác cũng quay lại làng nhạc ở thời điểm đầu năm là Suboi với Dâu thiên hạ. Đây là ca khúc mới đề cập tới câu chuyện phụ nữ đi làm dâu, phải gánh vác quá nhiều việc, quá nhiều áp lực trên vai, đồng thời họ vẫn "phải đẹp, giỏi giang, phải kiêu sa", phải hiền hòa và chiều lòng mọi người.

Ít sáng tạo, nhiều tranh cãi

Ngay khi ra mắt, MV Chúng ta của tương lai của Sơn Tùng M-TP đã giành vị trí Top 1 Trending trên bảng xếp hạng YouTube. Đây là thành tích không mấy bất ngờ do lượng người hâm mộ đông đảo của anh, tuy nhiên, nếu xét ở một cộng đồng rộng hơn thì ca khúc không để lại nhiều dấu ấn.

Hình ảnh của Bích Phương trong MV "Nâng chén tiêu sầu". (Ảnh: NSX)

Theo những tiết lộ, tác phẩm được Sơn Tùng M-TP sáng tác cách đây 5 năm, nhìn chung có giai điệu đẹp nhưng thiếu điểm nhấn. So với các bản "hit" từng tạo nên sự bùng nổ của ca sĩ người Thái Bình nhiều năm trước, thứ đáng chú ý của sản phẩm này có chăng là chiêu bài truyền thông của Sơn Tùng, khi người tình tin đồn Hải Tú đột ngột huỷ theo dõi tài khoản của anh trên mạng xã hội, sau đó cả hai lần lượt đăng tải thông tin về sản phẩm mới. Thay vì bàn tới chất lượng âm nhạc, nhiều người coi đây là động thái công khai chuyện tình cảm của Sơn Tùng, sau nhiều năm im lặng hoàn toàn trước khán giả.

Trong khi đó, trở lại sau 2 năm, Bích Phương gây thất vọng với Nâng chén tiêu sầu. Ca khúc do Tăng Duy Tân sáng tác không khác gì nhiều so với bản "hit" của anh trước đó - Cắt đôi nỗi sầu về cả tiết tấu lẫn cách phát triển lời hát. Đi chùa cầu duyên của Đức Phúc cũng không cho thấy sự cuốn hút, cũng bởi vậy ca khúc kém "hot" hơn hẳn so với các bản "hit" của anh ở những mùa Valentine trước đó.

Ở phía những gương mặt mới, Quang Hùng MasterD là trường hợp may mắn nhất khi MV Thủy triều của anh được người nghe đón nhận bởi giai điệu cuốn hút, phần lời dễ nghe, dễ thuộc. Sản phẩm cũng giúp anh tiếp cận tới đông đảo khán giả Việt, sau nhiều năm chỉ được người nghe tại Thái Lan yêu thích.

Trong khi không giành được nhiều điểm cộng về mặt chuyên môn, các MV dịp đầu năm lại có điểm chung là đều gây ra những tranh cãi ngoài lề, đa phần liên quan tới đời tư. Tương tự Chúng ta của tương lai của Sơn Tùng M-TP, Bích Phương cũng gây chú ý bởi tin đồn tình cảm với Tăng Duy Tân, người sáng tác ca khúc cho cô. Trong khi đó, Cát Tường úp mở chuyện tình với nữ vũ công múa phụ họa trong ca khúc Từng là, cô tung những bức ảnh tình tứ nhưng không xác nhận tin đồn hẹn hò giữa hai người.

Ở khía cạnh khác, MV Thiên lý ơi của Jack vướng những tranh cãi về bản quyền, khi nhạc sĩ/streamer ViruSs cho rằng, beat của ca khúc này do anh và Jack hợp tác sản xuất. Theo người này, nam ca sĩ đã sử dụng lại đoạn nhạc chung mà không xin phép. "Tôi bất ngờ vì nếu Jack mang bản demo này đi phối lại, bạn phải nói với tôi một tiếng nhưng lại không nói câu nào. Bài này (Thiên Lý ơi - PV) giống bản demo của tôi. Tôi rất sốc", streamer ViruSs bức xúc.

Trước lời "tố" của ViruSs, Jack cho rằng, nam streamer đang mượn tên tuổi của mình để câu view. Đồng thời, phía nam ca sĩ phủ nhận cáo buộc dùng beat không xin phép, bày tỏ mong muốn được làm việc trực tiếp với streamer này.