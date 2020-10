Cuộc sống từ tâm "rốn lũ" Tân Hóa (Quảng Bình) nơi đang bị cô lập

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trong 2 ngày 6 - 8/10, khu vực Quảng Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 627mm, Trường Sơn 496mm, Kiến Giang 354mm. Mực nước tại trạm Đồng Hới vượt mức BĐ III 19cm, trạm Lệ Thủy vượt mức BĐ III 01cm, trạm Kiến Giang dưới BĐ III 04cm. Dự báo trong thời gian tới, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Chiều 7/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Bắc Việt - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: "Hiện, trên địa bàn huyện vẫn có lúc mưa lớn. Chúng tôi đã yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa, lũ. Đặc biệt, các trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học từ chiều nay để bảo đảm an toàn".

Theo ông Nguyễn Bắc Việt, do mưa lớn nhiều ngày qua, nước sông, suối dâng cao đã gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi.

Cụ thể, tuyến đường về xã Xuân Hóa (đoạn qua ngầm Bến Sú) đã ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại được.

Nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh, đã ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, cô lập toàn bộ địa phương này từ tối 6/10 và có khả năng gây ngập lụt ở xã rốn lũ Tân Hóa, nếu trời tiếp tục mưa lớn.

Các tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); đường vào các bản vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)… đã bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ các khe suối dâng cao.