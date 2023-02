Sáng 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm đối với cán bộ.

"Đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra, trong khi lực lượng công an các cấp toàn tỉnh tập trung đảm bảo an ninh, trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán. Nhận được báo cáo của Công an huyện Châu Thành có cán bộ sai phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với công an viên xã", Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đại tá Lê Văn Hòa cho biết.

Công an đánh đánh người vi phạm ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Clip: CĐM

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bến Tre, khoảng 22 giờ 10 ngày 20/1, Công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành nhận được tin báo của chị Trương Thị Kim Dung (46 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu), về việc anh Trần Văn Dưỡng, đang sống chung như vợ chồng với chị, có hành vi gây rối trật tự, hủy hoại tài sản và dùng dao gây thương tích cho chị.

Ngay sau đó, Công an xã Thành Triệu đã phân công đại úy Phan Văn Trung và 2 đội viên dân phòng đến nhà chị Kim Dung nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre thông tin vụ việc của đại úy Phan Văn Trung chiều 31/1. Ảnh: CABT

Lúc có mặt tại hiện trường, Công an xã đã vận động, thuyết phục anh Dưỡng bình tĩnh, không được tiếp tục có hành vi gây rối. Tuy nhiên, do có uống rượu, anh Dưỡng liên tục dùng những lời lẽ thách thức, buộc lực lượng công an áp sát khống chế.

Lúc này, anh Dưỡng viện lí do vào nhà mang dép, nhưng sau đó cố tình bỏ chạy. Khi bị giữ, anh Dưỡng đã không chấp hành về trụ sở làm việc nên bị còng hai tay.

Hình ảnh đại úy Phan văn Trung, Công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tung cú đá vào đối tượng gây rối. Ảnh: Cắt từ clip

Bức xúc trước hành vi liên tục xúc phạm, thách thức, có lời nói chống đối, đại úy Phan Văn Trung liền "tung cước" nhiều lần trúng vào thân thể anh Dưỡng. "Đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội chỉ là một phần của sự việc", Công an tỉnh nêu.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 27/1, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội phản ánh, một thanh niên có dấu hiệu say rượu bị công an còng hai tay ngược phía sau, đứng kế bên là dân phòng cùng công an viên. Lúc này một Cảnh sát đeo hàm cấp đại úy đi tới không nói gì mà dùng chân đá vào ngực, hông, mông... anh này liên tục.

Ngày 29/1, Công an huyện Châu Thành quyết định đình chỉ công tác đại úy Trung để làm rõ hành vi vi phạm.