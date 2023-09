Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí" đối với ông Đỗ Duy Vinh (SN 1956, trú khu phố Chu Văn An, phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.

Ông Đỗ Duy Vinh bị khởi tố theo quy định tại khoản 3, điều 219 BLHS, các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bị can đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn trong sáng 13/9.

Cùng với việc khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cùng đã thực thi lệnh khám xét nơi ở của bị can Đỗ Duy Vinh.

Ông Đỗ Duy Vinh (giữa) đang nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Phan Toàn

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, với chức trách Giám đốc Sở Tài chính, ông Đỗ Duy Vinh đã tham mưu cho ông Phạm Đình Cự (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) ký Thông báo số 13/TB-UBND ngày 7/1/2013 cho phép Công ty CP Pymepharco chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa số 76, tờ bản đồ số 8, ô phố A2 đường Hùng Vương, phường 5 (TP.Tuy Hòa) thuộc trường hợp nhà nước phải thu hồi. Hành vi này là trái pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10,1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, UBND tỉnh Phú Yên có chủ trương cho phép Công ty Dược vật tư y tế Phú Yên (sau này là Công ty CP Pymepharco) lập dự án đầu tư Trung tâm Thương mại- Dược phẩm -Y tế Phú Yên.

Đến tháng 2/2007, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản chấp thuận điều chỉnh thành Trung tâm Kinh doanh Dược, mỹ phẩm - Dịch vụ y tế Phú Yên. Ngày 18/9/2007, UBND tỉnh Phú Yên quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao đất không thông qua đấu giá 1.183m2 tại ô phố A2 đường Hùng Vương, phường 4 (TP.Tuy Hòa) cho Pymepharco thời hạn 70 năm, với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, Pymepharco được cơ quan thẩm quyền cấp "sổ đỏ" lô đất nêu trên vào đầu năm 2008 và đã thế chấp cho một chi nhánh ngân hàng. Đến tháng 9/2010, Pymepharco sử dụng "sổ đỏ" này góp vốn vào Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên, sau đó xóa tên góp vốn vào đầu tháng 7/2013.

Vietcombank đã xây dựng tòa nhà làm việc từ lô đất mua lại của Pymepharco. Ảnh: Phan Toàn

Từ văn bản đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, tháng 1/2013, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo cho phép Pymepharco chuyển nhượng lô đất A2 cho Ngân hàng Vietcombank với giá 16 tỷ đồng để ngân hàng này xây dựng trụ sở làm việc trong thời hạn 50 năm.

Trong hợp đồng chuyển nhượng xác định giá trị tài sản trên đất bằng 0, nghĩa là từ khi được giao đất không thông qua đấu giá cho đến khi chuyển nhượng, Pymepharco chưa xây dựng một hạng mục nào trên lô đất A2. Theo đó, Pymepharco chỉ "vẽ" dự án trên giấy để được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá rồi chuyển nhượng lại giá trị chênh lệnh gần 12,4 tỷ đồng.

­­Thanh tra tỉnh Phú Yên nhận định, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất trên cho Pymepharco nhưng không thông qua đấu giá là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không đúng quy định Luật Đất đai…

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.