Cứu sống bé sinh non 26 tuần nhỏ như ổ bánh mỳ

Bé được tiếp xúc da kề da với mẹ ngay sau khi sinh và liên tục trong những ngày điều trị tiếp theo.

Ngày 31/8, chị Bùi T.T.N đi khám với dấu hiệu ra dịch hồng, đau bụng từng cơn ở tuần thai thứ 26, tại một bệnh viện ở huyện Tân Thạnh, Long An. Sau khi thăm khám, bác sĩ thấy chị N có dấu hiệu dọa sinh non, nên chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi TƯ Long An.



Tại bệnh viện, chị N được bác sĩ sản thăm khám và siêu âm. Xác định đây là trường hợp hiếm gặp tại các bệnh viện địa phương, nhưng với quyết tâm bằng mọi giá cứu sống cả mẹ lẫn con, sau 2 giờ nhập viện, bé gái chào đời với cân nặng 700 gram.

Lúc mới sinh, bé trong tình trạng nguy kịch, không khóc, không thở, tím tái toàn thân, các bác sĩ của khoa Sanh và Khoa Sơ sinh đã phối hợp ngay lập tức hồi sức cho bé bằng cách lau khô kích thích, bóp bóng qua mặt nạ. Sau 2 phút, bé đã thở được, da hồng hào trở lại. Sau đó, bác sĩ đã áp dụng phương pháp da kề da với mẹ và gắn hệ thống thở NCPAP hỗ trợ phổi cho bé.

Đây là một trong những ca sinh non nhẹ cân nhất được cứu sống.

Đặc biệt, trong vòng 60 phút đầu tiên sau sinh, bé đã được ăn sữa non của mẹ ngay tại phòng sinh. Sau 2 giờ, tình trạng mẹ và bé ổn định, được cho về khoa Sơ sinh chăm sóc đặc biệt. Bé tiếp tục thở NCPAP, thực hiện phương pháp da kề da 24/24h, cho ăn sữa mẹ, kèm nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và kháng sinh.

Một tuần sau sinh, bé ngưng phương pháp hỗ trợ NCPAP và tự thở khí trời. Hai tuần tiếp theo, bé ngưng tất cả các can thiệp y tế, nuôi ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Sau 57 ngày được chăm sóc tại khoa Sơ sinh, cân nặng bé đã được 1,545 kg, đã có khả năng tự bú mẹ, rất nhanh nhạy khi nghe được giọng nói của người thân.

BS. Lương Kim Chi - Trưởng Khối Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Long An, người trực tiếp chăm sóc bé cho biết: "Trường hợp của sản phụ B.T.T.N và bé được cứu sống là trường hợp rất đặc biệt, thông thường các bé sinh cực non sẽ có tỷ lệ sống sót thấp, nhưng tỷ lệ tàn tật cao.

Sau quá trình chăm sóc và theo dõi, chúng tôi nhận thấy mẹ hồi phục rất nhanh, bé phát triển rất tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Tại đây, chúng tôi xem phương pháp da kề da ngay sau sinh như là cách hỗ trợ cho điều trị y tế để đạt hiệu quả tối ưu cho trẻ sơ sinh đủ tháng, cũng như non tháng, đặc biệt là trẻ sinh cực non".

Đặc biệt, BS Kim Chi nhấn mạnh: "Sữa mẹ trong 1 giờ đầu sau sinh và giờ thứ 2 trở đi hoàn toàn khác nhau. Sữa non trong 1 giờ đầu sẽ giúp giảm tỷ lệ nhiễm trùng và tăng khả năng phát triển của bé sau này. Đó là lý do tại sao Bộ Y tế và WHO khuyến cáo nên cho bé bú mẹ ngay trong 1 giờ sau sinh.

Về phương pháp da kề da sau sinh, ngực mẹ là môi trường lý tưởng nhất để làm ấm, nuôi dưỡng và bảo vệ bé tối ưu, giúp phát triển và ngăn ngừa bệnh tật. Không có môi trường nào khác có thể thay thế ngực của mẹ với sự áp ấm cả về thể chất, lẫn tinh thần. Mẹ sẽ truyền cho con tình yêu thương và cảm xúc dịu dàng nhất. Tại Bệnh viện Sản nhi Long An, tất cả các sản phụ từ sinh non đến sinh đủ tháng đều được áp dụng phương pháp này ngay sau sinh".

Trước đó 2 ngày, Bệnh viện Sản nhi Long An đã cứu sống bé cân nặng 1kg, sinh non ở tuổi thai 28 tuần, mẹ và bé được theo dõi tại khoa Sơ Sinh, bé phát triển ổn định, tăng được hơn 300 gram sau 4 tuần chăm sóc. Hiện tại, mẹ và bé đã được xuất viện, theo dõi và tái khám định kỳ.