Mới đây, một cáo buộc công khai đã chống lại Johnny Kitagawa - "ông trùm" quản lý thần tượng Nhật Bản, người đã mất năm 2019. Cụ thể, cựu thần tượng tuổi teen Kauan Okamoto đã tuyên bố rằng, anh đã bị tấn công tình dục nhiều lần bởi người sáng lập đế chế các nhóm nhạc nam lớn nhất Nhật Bản. Công ty tài năng Johnny and Associates do Kitagawa thành lập và thống trị ngành công nghiệp giải trí của đất nước trong nhiều thập kỷ hiện chưa có phản hồi về sự việc.

Cựu thần tượng Nhật Bản tố "ông trùm" làng giải trí xâm hại tình dục

Kauan Okamoto là một nhạc sĩ và cựu thành viên của nhóm nhạc pop Nhật Bản Johnny's Junior, người đứng ra tố cáo "ông trùm" Johnny Kitagawa. Ảnh: AP/Eugene Hoshiko

Kitagawa đã qua đời ở tuổi 87 vào năm 2019, ông đã tạo ra các siêu nhóm nhạc J-pop như Smap, Tokio và Arashi, với một lượng lớn người hâm mộ khắp châu Á. Những tân binh trẻ tuổi của ông được gọi chung là Johnny's Jrs, trưởng thành và khao khát làm nên chuyện lớn trong ngành công nghiệp J-pop béo bở. Okamoto, một ca sĩ người Brazil gốc Nhật, tuyên bố rằng anh đã bị Kitagawa quấy rối tình dục 15 đến 20 lần trong suốt 4 năm làm việc tại công ty cho đến năm 2016, kể từ khi anh mới 15 tuổi.

Đã có một cuộc tranh cãi lớn nổi lên sau một bộ phim tài liệu gần đây của BBC cáo buộc Kitagawa lạm dụng tình dục đối với các cậu bé. Nhưng Kauan Okamoto là người đầu tiên công khai lên tiếng. Anh hy vọng rằng, các nạn nhân khác sẽ đứng ra tố cáo và tin rằng hầu hết trong số 100 đến 200 tân binh từng làm việc tại công ty đều bị Kitagawa lạm dụng tình dục tương tự. Cựu thần tượng muốn quản lý cấp cao của công ty thừa nhận và đảm bảo rằng những điều như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Theo Okamoto, những tài năng trẻ của Kitagawa đang chờ ra mắt chính thống, thường phải qua đêm tại căn hộ áp mái của "ông trùm", nơi có bể sục, quầy bar và máy hát karaoke. Lần đầu tiên Kitagawa tấn công Okamoto, "ông trùm" đã vào giường và chạm vào bộ phận sinh dục của anh ta, sau đó thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng. Ngày hôm sau, Kitagawa đưa cho anh 10.000 yên mà không nêu rõ lý do.

Johnny Kitagawa. (Ảnh: IT).

Kitagawa phải đối mặt với các cáo buộc lạm dụng trẻ em và bóc lột tình dục trong nhiều năm, nhưng những người tố cáo hầu như giấu tên. Năm 1999, tuần báo Shukan Bunshun đã đăng một loạt cáo buộc của một số cậu bé do "ông trùm" ngành giải trí này quản lý. Sau đó, tòa tuyên Kitagawa được bồi thường thiệt hại do phỉ báng, nhưng phán quyết đã bị hủy bỏ một sau khi tuần báo kháng cáo. Tòa án phán quyết rằng, tạp chí có đủ lý do để công bố các cáo buộc. Mặc dù vậy, Kitagawa chưa bao giờ bị buộc tội hình sự.

Okamoto không có kế hoạch yêu cầu cảnh sát điều tra về Kitagawa sau khi ông qua đời: "Nhờ Johnny, cuộc đời tôi đã thay đổi. Nhưng tôi cũng tin rằng những gì Johnny Kitagawa đã làm - thực hiện hành vi quan hệ tình dục với tôi khi tôi 15 tuổi và với những đàn em khác là một điều tồi tệ". Okamoto cũng tuyên bố rằng, nhiều đàn em khẳng định phải "phục vụ" chu đáo "ông trùm" thì mới có thể thành công trong làng giải trí.

Johnny Kitagawa là một nhân vật đình đám trong ngành giải trí Nhật Bản, người sáng lập công ty quản lý tài năng Johnny & Associates. Ông sinh năm 1931 tại Los Angeles, California, Mỹ và lớn lên ở Nhật Bản. Johnny Kitagawa bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí với tư cách là biên đạo múa cho nhiều chương trình truyền hình và buổi hòa nhạc.

Năm 1962, Kitagawa thành lập công ty quản lý tài năng của mình là Johnny & Associates và nhanh chóng trở thành một công ty lớn trong ngành giải trí Nhật Bản. Kitagawa qua đời năm 2019, hưởng thọ 87 tuổi do đột quỵ.